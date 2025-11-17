La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza lo ha solicitado después de que el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife haya estimado su recurso

Eustaquio Villalba, Portavoz de ATAN

ATAN pide la paralización de las obras del circuito del motor en Tenerife.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, exige la paralización de las obras del circuito del motor en Tenerife. Esta demanda la realiza después de que la justicia estimara un recurso sobre la Declaración de Impacto Ambiental de 2011 está caducada. Además, de que el proyecto vulnera la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4, de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 10 de noviembre de 2025, ha dictado sentencia en relación con el recurso contencioso administrativo de ATAN, contra la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, del Cabildo Insular de Tenerife.

Esta sentencia se refiere a la Aprobación definitiva del proyecto de obra denominado “Proyecto modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife”, en Granadilla de Abona.

Anula y deja sin efecto la Resolución del Cabildo

El Juzgado acuerda estimar el recurso interpuesto por esta asociación, anulando y dejando sin efecto la Resolución del Cabildo de Tenerife.

Esta sentencia es la cuarta de las dictadas en los cuatro procedimientos en los que el Cabildo de Tenerife dividió la aprobación del Proyecto del Parque Internacional del Motor de Tenerife. Tres han sido favorables a esta asociación y una de ellas a la institución insular.

La última sentencia refuerza la posición de ATAN sobre la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto del año 2011.

También da la razón a ATAN en relación con la demanda de que el proyecto aprobado es contrario a la Ley Catálogo Canario de especies protegidas.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife va a esperar a tener una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.