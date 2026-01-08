Una menor fallece por disparos cerca de Yabalia mientras la tensión crece en la frontera de la Franja

El Ejército israelí mató este jueves a una niña de 11 años durante un ataque en el norte de Gaza. Fuentes del hospital Al Shifa confirmaron el deceso. La pequeña Hamsa Nidal Samir Hoso recibió fuego israelí en la zona de Faluya. Este sector se sitúa al oeste de la localidad de Yabalia.

Imagen de archivo | Tariq Mohammad / APA Images via ZU / DPA

El incidente ocurrió cerca de la llamada línea amarilla. Esta divisoria marca el territorio bajo control de Israel. Dicha zona supone algo más de la mitad del total de Gaza. El tío de la menor, Masoud Hoso, ofreció detalles sobre la tragedia. El hombre explicó a EFE que “el ataque ocurrió sobre las cinco de la madrugada”.

Tragedia familiar y nuevos heridos

La familia de Hamsa ya sufría una situación difícil. El padre de la menor lleva desaparecido dos años. Esta muerte se suma a otros incidentes violentos en la región. Los servicios de ambulancias informaron sobre un joven de 15 años herido. El menor recibió un impacto en el abdomen en el barrio de Zeitún.

Los disparos provenían de vehículos israelíes estacionados tras la línea amarilla. Esta zona permanece bajo el control estricto de las fuerzas de Israel. Los sucesos ocurren a pesar del alto el fuego vigente desde octubre. Hamás e Israel acordaron esta tregua el pasado día 10 de aquel mes.

Violaciones constantes de la tregua

Gaza registra muertos por fuego israelí prácticamente a diario. Hamás denuncia de forma constante las violaciones de la tregua por parte de Israel. Las tropas israelíes disparan a menudo en las zonas cercanas a la línea divisoria. En otras ocasiones, Israel realiza ataques aéreos en territorio palestino.

El Ejército israelí justifica estos ataques bajo razones de seguridad. Sus portavoces afirman que las víctimas suponen una amenaza contra sus tropas. También suelen señalar a los fallecidos como supuestos miembros de Hamás. Sin embargo, los registros muestran que muchas víctimas son mujeres y niños.

La violencia contra los menores parece ir en aumento. La pasada semana, tres niños murieron por fuego israelí en Gaza. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 11 y 15 años. Estos datos provienen de los informes facilitados por fuentes locales.