Las ayudas vienen determinadas por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las personas beneficiarias

La renta canaria de ciudadanía se ha convertido en uno de los principales muros de contención frente a la pobreza en el Archipiélago. Cabe destacar que esta renta es una prestación económica de percepción periódica, del sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, paliar situaciones de exclusión social, garantizar el desarrollo de una vida digna y promover la plena inclusión en la sociedad.

Informa. RTVC.



Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, sin esta ayuda, la pobreza afectaría a más de la mitad de la población canaria. El importe que perciben las familias vulnerables se ha incrementado en casi un 30% en los últimos tres años. Un dato que ha transmitido este viernes, en Comisión Parlamentaria, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Imagen archivo RTVC.

Además, estas ayudas vienen determinadas por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las personas beneficiarias.