Durante la concentración se han podido escuchar lemas como: «Autónomos, unidos, jamás serán vencidos»

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Las trabajadoras y trabajadores autónomos de Canarias han salido este domingo a las calles, para pedir mejoras en sus condiciones laborales y un alivio de la presión fiscal.

Se han concentrado en distintos puntos del archipiélago, en varias protestas, la más multitudinaria ha sido en Las Palmas de Gran Canaria. Una marea negra ha tomado las calles durante esta jornada para denunciar entre otros aspectos, cuotas que no guardan proporción con los ingresos reales y subidas constantes o bajas, jubilaciones y prestaciones muy por debajo de las de un asalariado, como así han afirmado.

Imagen RTVC.

Lemas de la concentración

Todo ello, bajo lemas como «Autónomos, unidos, jamás serán vencidos»; «menos burocracia, más eficacia» o «no queremos privilegios, solo justicia«.

Las marchas se llevaron a cabo en las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos contó con el apoyo en esta concentración, de familias, y compañeros de profesión.