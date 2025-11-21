Los autónomos se manifiestan el 30 de noviembre

Los trabajadores autónomos piden salir a la calle el día 30 de noviembre para manifestarse por una mejora en sus condiciones laborales
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado una manifestación el domingo 30 de noviembre a nivel nacional para reclamar mejores condiciones laborales. Piden a autónomos, familias y trabajadores por cuenta ajena que salgan a la calle juntos para exigir condiciones dignas y una protección social equivalente a la de cualquier trabajador.
Denuncias
Desde la Plataforma han elaborado un listado de las exigencias principales que han motivado esta movilización. Denuncian una realidad que consideran «insostenible» por los siguientes motivos:
• Cuotas que no guardan proporción con los ingresos reales y subidas constantes.
• Bajas, jubilaciones y prestaciones muy por debajo de las de un asalariado.
• Burocracia asfixiante que genera sanciones, retrasos y miedo administrativo.
• Retraso injustificable del Gobierno en aplicar la Directiva (UE) 2020/285: exención del IVA para autónomos con facturación inferior a 85.000 € (vigente en Europa desde 2020).
• Un “paro del autónomo” inaccesible: menos del 10% de quienes cierran logran cobrarlo.
• Ausencia de separación entre patrimonio personal y empresarial: un fallo puede costar la vivienda habitual de toda una familia.
Buscan consenso
En un comunicado, la Plataforma convocante asegura que no buscan «confrontación», sino «diálogo y soluciones razonables». Por eso, invitan «especialmente a los trabajadores asalariados: la brecha entre lo que aportamos y lo que recibimos en bajas, jubilaciones y prestaciones nos afecta a todos. Cuando un negocio cierra, se apaga una parte del barrio y del país», señalan.
“Los autónomos somos el motor de la economía, no sus adversarios. No pedimos privilegios, pedimos justicia y equilibrio”, continúan.
La manifestación se ha convocado en 18 ciudades con salida a las 11:00 h, 10:00 hora canaria.