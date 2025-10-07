Autorizan el acceso a tres nuevos garajes y a una vivienda en Puerto Naos

El proceso de reapertura de Puerto Naos continúa con la autorización a la entrada en tres nuevos garajes y una vivienda tras comprobar que es totalmente seguro

El Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de La Palma (Peinpal) ha autorizado el acceso a tres garajes y a una vivienda más en Puerto Naos, continuando así con el proceso de reapertura progresiva de esta zona tras completar el protocolo de protección de gases de origen volcánico en las estancias.

Regreso a viviendas de Puerto Naos. Imagen RTVC

1.152 viviendas autorizadas

Tras la reunión celebrada este martes se dio luz verde al acceso de los garajes ubicados en los edificios Atlántico Playa, Palma Beach e Idafe, situados en la Avenida Marítima nº 19, Juana Tabares nº 3 y Avenida Marítima nº 25, respectivamente.

Con estas nuevas incorporaciones, Puerto Naos alcanza un total de 1.152 viviendas autorizadas, de las cuales 1.000 disponen del documento firmado, además de 23 locales.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó que cada autorización “representa un paso concreto hacia la reactivación social y económica de la costa del Valle de Aridane”, al facilitar el uso de viviendas, locales y servicios.

También ha subrayado la relevancia de la reapertura de los garajes “para mejorar la movilidad del barrio” y ha valorado la coordinación entre administraciones y equipos técnicos del Peinpal “por garantizar un regreso seguro, basado en criterios científicos y de protección civil”.

Desde el Peinpal se recuerda que la reapertura se desarrolla de forma gradual y segura, conforme a los resultados de las mediciones de gases y a los informes técnicos que determinan las condiciones necesarias para el acceso de las personas residentes y el uso de los inmuebles.