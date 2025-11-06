La colaboración vecinal fue clave para la detención de los tres presuntos autores

La Guardia Civil detuvo el pasado 18 de octubre a tres varones por un supuesto delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda habitada. Este suceso tuvo lugar durante la madrugada del día indicado en el municipio grancanario de Vecindario.

Según un comunicado de este cuerpo de seguridad, el robo cobró una especial gravedad al haberse perpetrado en un domicilio habitado por una persona de extrema vulnerabilidad, una mujer de

aproximadamente 80 años.

Violencia en el acceso

Alrededor de las 04:45 horas, los agentes recibieron un aviso en el que se comunicaba que varios individuos estaban entrando en una vivienda tras acceder presuntamente a la fuerza al interior. Tras llegar al lugar, los agentes se percataron de la presencia de tres individuos al escuchar gritos.

El testimonio de un vecino confirmó la violencia del acceso, manifestando que los asaltantes habían forzado la puerta principal de la casa a base de patadas para lograr su apertura. Dentro del domicilio, se observó un gran desorden en el mobiliario y claros signos de búsqueda intencionada de objetos de interés por parte de los autores.

Auxilian a una mujer de unos 80 años tras frustrar un robo en su vivienda / Archivo RTVC

Tras la intervención, el personal sanitario atendió y, posteriormente, trasladó a la mujer al Hospital Insular para una mejor valoración y asistencia médica. Por otro lado, los tres presuntos autores resultaron detenidos en el lugar de los hechos.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.