Los viaductos de La Palma y El Risco son estructuras fundamentales para completar los 8,5 kilómetros de la nueva carretera entre Agaete y La Aldea

Trabajos en los viaductos de la carretera entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Imagen Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha detallado este viernes los avances en los trabajos de ejecución de los viaductos de La Palma y El Risco, estructuras fundamentales para completar los 8,5 kilómetros de la nueva carretera entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, en el tramo El Risco-Agaete.

La actuación se desarrolla dentro del Proyecto Modificado nº 1 de la obra Carretera Agaete–La Aldea. Tramo: El Risco–Agaete (Fase II), cuyo presupuesto asciende a 181.486.295,31 euros, IGIC incluido.

La directora General de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha subrayado que “desde principios de noviembre iniciamos las obras de los viaductos de El Risco y La Palma, estructuras esenciales para culminar esta carretera y conectar Agaete con el tramo ya ejecutado entre El Risco y La Aldea. Estas infraestructuras permitirán reducir los tiempos de desplazamiento, incrementar la seguridad vial y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los aldeanos y aldeanas, al mismo tiempo que refuerzan la conectividad de la isla”.

El proyecto

Según informa un comunicado, la segunda fase de la carretera de La Aldea contempla nueve túneles y dos viaductos, con un trazado que discurre mayoritariamente bajo tierra, sumando 5,7 kilómetros subterráneos.

Del total del recorrido, ya se han puesto en servicio 2,2 kilómetros correspondientes al túnel Ingeniero José Luis Martínez Cocero-Risco de Faneque, operativo desde febrero de 2024, junto al túnel del Lomo de la Aulaga y parte del enlace de El Risco, sumando aproximadamente 2,5 kilómetros abiertos al tráfico. Esta puesta en servicio ha mejorado notablemente la seguridad vial, evitando que los conductores transiten por el peligroso tramo de la GC-200 que bordea el Risco de Faneque.

El resto de la carretera se encuentra en un avanzado estado de ejecución. Todos los túneles están excavados y revestidos, pendientes únicamente de completar instalaciones, pavimentación y los sistemas de energización y control.

Viaducto de La Palma y de El Risco

En la primera semana de noviembre comenzaron las obras del viaducto de La Palma, de 110 metros de longitud y 28 metros de altura máxima, ejecutando los estribos y los micropilotes de la cimentación de la pila central.

Por su parte, en la tercera semana de noviembre se iniciaron los trabajos del viaducto de El Risco, de 572 metros de longitud y 88 metros de altura máxima, donde se excava el estribo 1 y la zapata de la pila 2. Estas estructuras completarán los elementos singulares pendientes del tramo.

Una vez finalizada, la carretera permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre Agaete y el túnel de Faneque a unos cinco minutos, completando el recorrido hasta El Risco en apenas nueve minutos, eliminando puntos de riesgo y mejorando la seguridad y comodidad de la circulación.

El proyecto entra así en su fase definitiva, consolidando el compromiso con la cohesión territorial, la mejora de la movilidad y la calidad de vida de los vecinos del noroeste de la isla, según detalla el Gobierno canario en el comunicado.