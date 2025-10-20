Un avión de carga termina en el mar en Hong Kong tras una colisión con un vehículo de patrulla de seguridad

El avión de carga se desvió de la pista durante el aterrizaje y terminó en el océano en Hong Kong, China. Dos personas han fallecido y se investigan las causas

Un avión de carga colisionó con un vehículo de patrulla de seguridad. Por el impacto el avión cayó al océano tras salirse de la pista en el aeropuerto de Hong Kong, informaron las autoridades locales.

Personal de emergencia trabaja cerca de un avión de carga que se encuentra parcialmente en el mar después de que se desvió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong en Hong Kong, China, el 20 de octubre de 2025. REUTERS/Tyrone Siu

Steven Yiu, director ejecutivo de operaciones aeroportuarias de la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong, explicó que el vehículo de patrulla de seguridad estaba a cargo de patrullar la pista norte a lo largo de una carretera que se encontraba fuera de la valla de la pista. Operaba en su zona habitual y «definitivamente no se precipitó hacia la pista», afirmó.

El avión viró repentinamente a la izquierda tras aterrizar en la pista antes de impactar contra el vehículo, explicó Yiu.

Dos fallecidos

Dos miembros del personal de seguridad del aeropuerto estaban sin respiración cuando fueron rescatados del agua; uno falleció en el lugar y el otro posteriormente, en el hospital, según Yiu.

El Boeing 747 involucrado en el incidente aeroportuario más mortífero en el centro financiero en más de 25 años también cayó al agua y quedó parcialmente sumergido, pero los cuatro tripulantes a bordo lograron escapar.

El accidente en el aeropuerto de carga más transitado del mundo involucró a un avión operado por la aerolínea de carga turca ACT Airlines en nombre de Emirates, informó la aerolínea con sede en Dubái en un comunicado.

Las autoridades aún investigan la causa exacta del accidente, y las condiciones meteorológicas, de la pista, del avión y de la tripulación son parte de la investigación, añadió Yiu.