Al menos siete muertos y once heridos tras estrellarse un avión de carga en Kentucky, en Estados Unidos

RTVC / Europa PRESS
El avión siniestrado se ha incendiado y se ha ordenado el confinamiento de los residentes de Louisville en un radio de ocho kilómetros del aeropuerto

Al menos siete personas han muerto y otras once han resultado heridas después de que un avión de carga se haya estrellado tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky.

«Las noticias que llegan desde Louisville son duras, ya que el número de víctimas mortales asciende al menos a siete, y se espera que esa cifra aumente», ha señalado el gobernador del estado, Andy Beshear, en su cuenta de la red social X. Ha asegurado que los equipos de emergencia desplegados «trabajan sin descanso para extinguir el incendio» originado tras el accidente.

Beshear, que ha descrito lo sucedido como «catastrófico«, ha advertido poco antes durante una rueda de prensa de un posible impacto ambiental en la zona, que alberga al menos una empresa de reciclaje de petróleo y otra de repuestos para automóviles.

Más de una decena de personas han resultado heridas, según el balance ofrecido previamente por el portavoz del aeropuerto de la localidad accidentada, Johnathan Biven.

Destino: Hawai

El avión siniestrado tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, Hawái, y en él viajaban «tres tripulantes«, según ha indicado en un breve comunicado la compañía de envíos y logística UPS, propietaria del mismo.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 17.15 horas (hora local), de acuerdo a las informaciones difundidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), cuando esta aeronave se ha estrellado contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.

Las autoridades han desplegado equipos de bomberos para controlar las llamas desatadas cerca del aeropuerto de Louisville. Por su parte, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville ha ordenado el confinamiento de todos sus residentes en un radio de cinco millas (unos ocho kilómetros) del aeropuerto.

