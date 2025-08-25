La alcaldesa, Carolina Darias, visita la instalación junto a jóvenes del barrio y destaca la implicación de la juventud en el cuidado de los espacios deportivos

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, y la alcaldesa, Carolina Darias, junto a Samuel Ruiz y sus amigos y familiares en la cancha de Miller Bajo / AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha finalizado la renovación integral de la pista deportiva de Miller Bajo, una actuación que ha transformado la instalación con un diseño moderno y urbano.

La alcaldesa, Carolina Darias, la concejala de Deportes y Juventud, Carla Campoamor, y el gerente del IMD, Eloy García, visitaron este lunes la instalación junto a Samuel Ruiz, vecino del barrio que cumple este 25 de agosto 16 años y que había trasladado a la concejala de Deportes su deseo de mejorar esta cancha. Samuel acudió acompañado de sus amigos y familiares.

Durante el acto, la alcaldesa explicó que la mejora “estaba ya planificada, pero tiene detrás una historia que merece ser contada”. Recordó que en la Semana de la Administración Abierta, Samuel expresó en el colegio de las Salesianas la necesidad de reformar el espacio. Más tarde, en un encuentro en La Grada Espacio Joven Creativo, reiteró su petición y se le mostró el boceto del proyecto. “Hoy es una realidad, y hemos querido aprovechar también su cumpleaños para reconocer esa implicación de nuestra gente joven en el cuidado de sus barrios”, señaló.

Darias asegura que estas intervenciones «refuerzan el compromiso del consistorio con la escucha activa»

Darias subrayó que este tipo de intervenciones “refuerzan nuestro compromiso con la escucha activa, especialmente hacia la juventud, que demanda lugares para practicar deporte, socializar y convivir”. Recordó que en 2024 se destinaron 1,4 millones de euros a la rehabilitación de instalaciones deportivas en distintos barrios, con diseños atractivos y funcionales para fomentar la vida saludable.

Por su parte, el propio Samuel Ruiz mostró su satisfacción por la reforma: “Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado a mí y al barrio de poder disfrutar de esta cancha renovada. Hoy es un día muy especial para mí porque puedo celebrar mi cumpleaños jugando con mis amigos, con mi primo y con toda la gente que ha venido”.

Un punto de encuentro para los jóvenes con el deporte como base

El joven también destacó la importancia de cuidar la instalación y relató cómo la cancha ha sido un punto de encuentro en su vida: “Desde pequeño venía aquí con mi primo, porque era la cancha más cercana. Aunque es de baloncesto, le hemos dado muchos usos: hemos puesto redes para jugar al bádminton, hemos jugado al fútbol, al béisbol, y siempre invitamos a la gente nueva a participar. Es un lugar que une mucho”.

La actuación en Miller Bajo ha incluido la pavimentación del terreno, el pulido de la superficie, la reparación de fisuras y desperfectos, el pintado con acabado antideslizante y la renovación del equipamiento deportivo. También se mejoró el vallado perimetral y la señalización, garantizando unas condiciones óptimas y seguras.

Con esta obra, el IMD suma ya tres pistas renovadas en La Minilla, Casablanca I y Miller Bajo, y prevé continuar con las de Nueva Isleta y San Lorenzo. El objetivo es que cada uno de los cinco distritos de la ciudad cuente con pistas singulares, con diseños que inviten a la práctica deportiva. Cada actuación supone una inversión aproximada de 42.000 euros.