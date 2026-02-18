Las cuentas municipales crecen un 7,3% respecto a 2025, con un fuerte incremento del 47% en materia de vivienda y partidas reforzadas para limpieza y servicios sociales

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado inicialmente este miércoles sus presupuestos para 2026, que ascienden a 558,8 millones de euros, un 7,3 % más que el ejercicio anterior. Estas cuentas, que mantienen la deuda a cero, priorizan la mejora de los servicios públicos, la vivienda y el bienestar social de la ciudadanía

El Pleno aprueba inicialmente los Presupuestos de la ciudad con 558,80 millones de euros / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado luz verde inicial a sus cuentas para el próximo año. El Pleno extraordinario celebrado este miércoles ha aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2026, que asciende a 558,80 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento de 38 millones de euros, un 7,3 % más que en el ejercicio anterior.

Saneamiento financiero y deuda cero

Uno de los aspectos más destacados por el gobierno municipal es la salud financiera de la corporación. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, ha subrayado que el presupuesto crece significativamente «sin tener que recurrir a la vía del endeudamiento». De hecho, las cuentas se mantienen saneadas con una deuda del 0 %.

Vivienda y servicios básicos: las prioridades

Uno de los pilares fundamentales de este presupuesto es la vivienda que cuenta con una dotación de 140 millones de euros. En este apartado destaca el incremento del 47 % en las políticas de vivienda, que alcanzan los 30,8 millones de euros. El objetivo es fomentar la construcción de alquiler asequible, la rehabilitación en los barrios y la reposición de inmuebles. También se ven reforzadas las áreas de Limpieza, Sostenibilidad y Aguas para mejorar la eficiencia y la higiene urbana.

En el ámbito de la seguridad y la salud, se destinan 62,1 millones de euros para modernizar los recursos de la Policía Local y Bomberos. También se prevé mejorar las infraestructuras deportivas de la capital. Asimismo, el área de Desarrollo Estratégico y Energía recibe un impulso para continuar con la implantación de energías renovables en colegios y otros proyectos de transformación urbana.

Inversión social y el 50 aniversario del Carnaval

El carácter social de las cuentas se refleja en los 49,2 millones de euros dirigidos a construir una ciudad más inclusiva, donde el área de Bienestar Social gestionará 45,9 millones para consolidar convenios con el tercer sector y desarrollar el nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio.

En el plano cultural y festivo, el presupuesto reserva partidas específicas para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura y dota con 7,5 millones de euros al área de Carnaval y Fiestas, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de las carnestolendas.

Plazos para la aprobación definitiva

Tras esta aprobación inicial en el Pleno extraordinario, el documento presupuestario se someterá a un periodo de exposición pública de 15 días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Durante este tiempo, los ciudadanos y entidades interesadas podrán presentar alegaciones. En caso de no registrarse reclamaciones, las cuentas quedarán aprobadas definitivamente de forma automática una vez transcurrido dicho plazo.