El Ayuntamiento de Las Palmas de GC inicia los trámites para devolver la tasa de basura

El Consistorio organiza el procedimiento tras la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que permitirá hacer efectiva dicha devolución

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará esta semana los trámites para devolver a la ciudadanía los importes abonados por la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, tras recibir la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaró no conforme a derecho la ordenanza fiscal reguladora de este tributo.

El Ayuntamiento inicia los trámites para la devolución de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos / Archivo

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, así lo ha señalado durante la comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Especial de Cuentas, Promoción Económica y Ciudad de Mar, celebrada este martes. Ha explicado lo que hará la administración local para hacer efectiva la devolución, después de que el Ayuntamiento haya decidido no recurrir la resolución judicial.

En este sentido, Hernández Spínola ha explicado que tras recibir el día 8 de octubre la firmeza de esta sentencia “esta misma semana, la Administración dictará una resolución de revocación que permita la devolución de los ingresos, de manera que el procedimiento administrativo se iniciará a partir de finales de esta semana”.

Devolución a quienes hayan pagado

De este modo, una vez revocadas las liquidaciones, se reconocerá el derecho a la devolución de las cantidades abonadas por quienes las hayan pagado y se pondrá en marcha el procedimiento administrativo para hacer efectiva dicha devolución.

Durante su intervención, Francisco Hernández Spínola ha señalado que “se trata de un procedimiento complejo que tendrá como máxima prioridad proceder a la devolución del dinero a los ciudadanos”.