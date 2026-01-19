Barcelona vs La Laguna Tenerife | J17 Liga Endesa 25-26

Barcelona vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 25 de enero. Partido correspondiente a la J17 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Barcelona y La Laguna Tenerife se enfrentan este domingo 25 de enero a partir de las 18:30 (hora canaria) en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Endesa.

Barcelona vs La Laguna Tenerife | J17 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 8ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 3º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 16 contra el Bilbao Basket. Por su parte, el equipo barcelonés llega al encuentro tras ganar al San Pablo Burgos en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Barcelona y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en octava posición. En cambio, el Barcelona ocupa la tercera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Barcelona y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado los dos últimos partidos en los que se han enfrentado.

