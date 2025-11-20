Bomberos y Salvamento Marítimo intervinieron con dos motobombas de achique para remolcar el barco

Rescatan un barco encallado en playa Alambra, en La Graciosa, Imagen cedida por el Consorcio de Seguridad y Emergencias

El Consorcio de Seguridad y Emergencia rescata a un barco encallado entre el Hoyos del Cuervo y el Barranquillo en playa Alambra, en la isla de La Graciosa.

A las 15:09 horas los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre el incidente y se dirigieron al lugar del incidente.

Una vez allí, el ocupante del barco comunicó que esperaría a que subiera la marea para intentar remolcar al barco hasta puerto con otros barcos de conocidos, por lo que solicitaron que a los efectivos una bomba de achique por si fuera necesario.

Remolque del barco

Sobre las 16:00 horas los bomberos se retiraron del lugar hasta las 19:05 horas, cuando se dirigieron nuevo a la embarcación para llevar a cabo la colocación de los cabos de remolque con ayuda del dron acuático.

A las 00:09 horas y con la marea alta, se procedió al remolque del barco hasta el puerto de La Graciosa, donde fue necesario la colocación de dos motobombas de achique, una de Salvamento marítimo y otra de los bomberos, ya que el barco tenía una vía de agua.