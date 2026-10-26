En el polo opuesto figuran El Cable y La Concha, en Arrecife, Ciudad del Mar y La Minilla, en las Palmas de Gran Canaria, Playa de las Américas y Chayofa en Arona, y Las Mimosas y Los Hoteles en Santa Cruz de Tenerife

Los barrios canarios con más paro son La Alegría, Barrio Nuevo, San Pío, Jinámar y El Lasso.EP

La Alegría, Barrio Nuevo y San Pío X, en Santa Cruz de Tenerife, y Jinámar y El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria, son los barrios con mayores tasas de desempleo, todos ellos por encima del 25%, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) del tercer trimestre de 2026.

En el polo opuesto figuran El Cable (1,6%) y La Concha (3,2%) en Arrecife, Ciudad del Mar (6,1%) y La Minilla (5,5%) en las Palmas de Gran Canaria, Playa de las Américas (6,6%) y Chayofa (6,8%) en Arona, y Las Mimosas (4,6%) y Los Hoteles (5,7%) en Santa Cruz de Tenerife.

A nivel municipal, y como viene siendo habitual, Yaiza y Pájara son los municipios canarios con menor tasa de desempleo registrado en el tercer trimestre de 2026. Además, las islas a las que pertenecen, Lanzarote y Fuerteventura, tienen una tasa de desempleo inferior al 9%.

En este trimestre, La Gomera bajó del 10% en tasa de paro y, por primera vez, uno de sus municipios, Alajeró, se encuentra en la lista de los cinco con menor tasa de desempleo de toda Canarias.

Encabezados por Yaiza, que con un 5,5% presenta la menor tasa, le siguen Pájara (5,7%), Tías (6,7%), Alajeró (6,8%) y Teguise (6,9%).

En el caso opuesto, las islas con mayor tasa de desempleo registrado son La Palma (14,5%) y Gran Canaria (14%).

A nivel de municipios, Garafía (22,5%) es el municipio que cuenta con la mayor tasa, seguido de Tazacorte (19,4%), Agaete (18,2%), Moya (18,1) y La Victoria de Acentejo (16,6%).

Menores tasas de desempleo

A nivel general, las menores tasas de desempleo registrado se dan en las dos islas más orientales y en las zonas sur de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.

En datos desagregados por sexo, en el tercer trimestre de 2026 las tasas de mujeres son mayores que las de hombres en todo el territorio a excepción de El Hierro, donde prácticamente están igualadas. Las mayores desigualdades en esta tasa se dan en Gran Canaria con 4,4 puntos porcentuales de diferencia, seguida de La Palma con 4,3 puntos y Tenerife con 4,1.

En comparación con hace un año, el número de ocupados registrados subió en todas las islas. El crecimiento medio anual de Canarias en el empleo fue del 3,3%.

En Fuerteventura y Lanzarote el crecimiento anual del empleo fue del 5,4% en ambas. Donde menos creció el empleo fue en La Palma, con un 1,3%.

Por otra parte, el desempleo registrado bajó en un año un 3,8% en Canarias, disminuyendo en todas las islas excepto en El Hierro, donde subió un 6%, y en La Palma, con un incremento del 1% respecto del tercer trimestre de 2025.