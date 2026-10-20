‘Batalla de Cerebros’ ofrece una nueva entrega con ocho aspirantes que pondrán a prueba su agilidad mental

Participantes veteranos y nuevas incorporaciones competirán para convertirse en la mente más brillante de Canarias este miércoles 21 de octubre, a las 22:30 horas
Televisión Canaria emite este miércoles 21 de octubre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del concurso ‘Batalla de cerebros‘. Presentado por José Croissier, el programa pondrá a prueba una semana más la agilidad mental y los conocimientos de ocho participantes sobre su pasarela dinámica en una jornada marcada por la rivalidad y la estrategia.
En esta ocasión, la adaptación del formato británico The Tournament reunirá a concursantes ya conocidos de entregas anteriores junto a nuevos aspirantes que se irán sumando a la competición a medida que avancen las pruebas. Los concursantes que presumen de inteligencia esta vez son: Julia, graduada en lengua española y literatura, repetidora de batalla de la anterior temporada; otro que repite de la temporada anterior es Mamel, profesor de marketing y videojuegos; Miriam, profesora de Física y Química; Jordi, camarero que fue derrotado por el benjamín de la temporada anterior; Daniel, profesor de Anatomía; Tayri, maestra de Primaria y amante del cine de terror; Alberto, periodista; y por último Ernesto, fotógrafo de profesión y artista de la noche.
El formato abrirá la competición con una primera ronda de preguntas con opciones de respuesta, donde la rapidez y el número de aciertos determinarán las posiciones más altas y la acumulación de dinero en el marcador. A lo largo de las distintas fases, la mecánica del juego propiciará alianzas, estrategias y duelos directos sobre la pasarela para decidir quién logra mantenerse en pie y demostrar quién posee el mejor cerebro del Archipiélago.
La entrega estará disponible también bajo demanda en la plataforma Canarias Play tras su emisión televisiva.