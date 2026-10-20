‘Batalla de Cerebros’ ofrece una nueva entrega con ocho aspirantes que pondrán a prueba su agilidad mental

Participantes veteranos y nuevas incorporaciones competirán para convertirse en la mente más brillante de Canarias este miércoles 21 de octubre, a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite este miércoles 21 de octubre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del concurso ‘Batalla de cerebros‘. Presentado por José Croissier, el programa pondrá a prueba una semana más la agilidad mental y los conocimientos de ocho participantes sobre su pasarela dinámica en una jornada marcada por la rivalidad y la estrategia.

José Croissier, presentador de ‘Batalla de Cerebros’.

En esta ocasión, la adaptación del formato británico The Tournament reunirá a concursantes ya conocidos de entregas anteriores junto a nuevos aspirantes que se irán sumando a la competición a medida que avancen las pruebas. Los concursantes que presumen de inteligencia esta vez son: Julia, graduada en lengua española y literatura, repetidora de batalla de la anterior temporada; otro que repite de la temporada anterior es Mamel, profesor de marketing y videojuegos; Miriam, profesora de Física y Química; Jordi, camarero que fue derrotado por el benjamín de la temporada anterior; Daniel, profesor de Anatomía; Tayri, maestra de Primaria y amante del cine de terror; Alberto, periodista; y por último Ernesto, fotógrafo de profesión y artista de la noche.

En la imagen, de frente, los ocho aspirantes que competirán este miércoles 21 de octubre en ‘Batalla de Cerebros’.

El formato abrirá la competición con una primera ronda de preguntas con opciones de respuesta, donde la rapidez y el número de aciertos determinarán las posiciones más altas y la acumulación de dinero en el marcador. A lo largo de las distintas fases, la mecánica del juego propiciará alianzas, estrategias y duelos directos sobre la pasarela para decidir quién logra mantenerse en pie y demostrar quién posee el mejor cerebro del Archipiélago.

La entrega estará disponible también bajo demanda en la plataforma Canarias Play tras su emisión televisiva.