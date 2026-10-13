‘Batalla de cerebros’ regresa este miércoles con nuevos retos sobre su pasarela dinámica

Participantes veteranos y nuevas incorporaciones competirán para convertirse en la mente más brillante de las Islas este miércoles a las 22:30 horas
Televisión Canaria emite este miércoles 14 de octubre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del concurso ‘Batalla de cerebros‘. Presentado por José Croissier, el programa pondrá a prueba la agilidad mental y los conocimientos de ocho participantes sobre su pasarela dinámica en una jornada marcada por la rivalidad y la estrategia.
En esta ocasión, la adaptación del formato británico The Tournament reunirá a concursantes ya conocidos de entregas anteriores junto a nuevos aspirantes que se irán sumando a la competición a medida que avancen las pruebas. Entre ellos figuran el biólogo marino Quique, finalista de la anterior edición; la historiadora Yurena; el periodista Alberto; y Erenia, auxiliar de museo que logró situarse entre las mejores clasificadas en el último programa. Completan el grupo de aspirantes el fotógrafo Ernesto, la peluquera Cristina, el especialista en anatomía Daniel y la maestra de primaria Tayri.
El formato abrirá la competición con una primera ronda de preguntas con opciones de respuesta, donde la rapidez y el número de aciertos determinarán las posiciones más altas y la acumulación de dinero en el marcador. A lo largo de las distintas fases, la mecánica del juego propiciará alianzas, estrategias y duelos directos sobre la pasarela para decidir quién logra mantenerse en pie y demostrar que posee el mejor cerebro del Archipiélago.
La entrega estará disponible también bajo demanda en la plataforma Canarias Play tras su emisión televisiva.