‘Batalla de cerebros’ regresa este miércoles con nuevos retos sobre su pasarela dinámica

Participantes veteranos y nuevas incorporaciones competirán para convertirse en la mente más brillante de las Islas este miércoles a las 22:30 horas

José Croissier, presentador del concurso.

Televisión Canaria emite este miércoles 14 de octubre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del concurso ‘Batalla de cerebros‘. Presentado por José Croissier, el programa pondrá a prueba la agilidad mental y los conocimientos de ocho participantes sobre su pasarela dinámica en una jornada marcada por la rivalidad y la estrategia.

En esta ocasión, la adaptación del formato británico The Tournament reunirá a concursantes ya conocidos de entregas anteriores junto a nuevos aspirantes que se irán sumando a la competición a medida que avancen las pruebas. Entre ellos figuran el biólogo marino Quique, finalista de la anterior edición; la historiadora Yurena; el periodista Alberto; y Erenia, auxiliar de museo que logró situarse entre las mejores clasificadas en el último programa. Completan el grupo de aspirantes el fotógrafo Ernesto, la peluquera Cristina, el especialista en anatomía Daniel y la maestra de primaria Tayri.

Imágenes de diferentes momentos de la entrega del programa.

El formato abrirá la competición con una primera ronda de preguntas con opciones de respuesta, donde la rapidez y el número de aciertos determinarán las posiciones más altas y la acumulación de dinero en el marcador. A lo largo de las distintas fases, la mecánica del juego propiciará alianzas, estrategias y duelos directos sobre la pasarela para decidir quién logra mantenerse en pie y demostrar que posee el mejor cerebro del Archipiélago.

La entrega estará disponible también bajo demanda en la plataforma Canarias Play tras su emisión televisiva.