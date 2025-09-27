ES NOTICIA

Begoña Gómez no acude ante el juez Peinado al estimar que no es indispensable su presencia

RTVC
RTVC

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, se enfrenta a un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa

Begoña Gómez no acude ante el juez Peinado al estimar que no es indispensable su presencia. Imagen EFE
Fuentes cercanas al procedimiento de que no solo la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no ha asistido a la comparecencia fijada por el magistrado, si no que tampoco lo ha hecho el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también investigado.

La mujer del presidente del Gobierno se enfrenta a un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, la juzgue un jurado popular.

En un auto, fechado este pasado martes, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito «en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado» respecto a Gómez, a su asesora y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

