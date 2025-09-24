El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular

Begoña Gómez se enfrenta a un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa. Gómez ha sido citada por el juez el próximo sábado

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado por la tarde.

El juez Peinado ha citado a Gómez al próximo sábado por la tarde. En la imagen Begoña Gómez (d) junto a su marido, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en un acto del PSOE / Archivo Europa Press

En un auto, fechado el martes y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito «en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado» respecto a Begoña Gómez, a su asesora y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.