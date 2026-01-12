Bilbao Basket vs La Laguna Tenerife | J16 Liga Endesa 25-26

Bilbao Basket vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 17 de enero. Partido correspondiente a la J16 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Bilbao Basket y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 17 de enero a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Bilbao Arena. Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa.

Bilbao Basket vs La Laguna Tenerife | J16 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 6ª posición de la clasificación mientras que el conjunto vasbo es 9º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 15 contra el Força Lleida. Por su parte, el equipo bilbaíno llega al encuentro tras ganar al UCAM Murcia en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Bilbao Basket y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en sexta posición. En cambio, el Bilbao Basket ocupa la novena posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Bilbao Basket y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado todos los partidos.

Te puede interesar: