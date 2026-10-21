Binter sigue acercando el producto local canario a miles de pasajeros

En esta segunda acción, junto a GMR Canarias y al Cabildo de Gran Canaria, se repartieron mandarinas entre el pasaje de algunos vuelos con la isla

Binter y GMR han puesto en marcha una nueva iniciativa para promover el consumo del producto local y contribuir a dar visibilidad al sector primario canario, como continuación de la colaboración que se inició en julio para realizar diferentes acciones a bordo centradas en productos de temporada, para dar frescura y esencia canaria a muchos vuelos.

Esta segunda acción, que tuvo lugar este jueves 21 de octubre, se dedicó a las mandarinas de Gran Canaria, que forman parte del Proyecto de Valorización de Frutas de la isla impulsado por el Cabildo de Gran Canaria y GMR Canarias.

Por este motivo, en vuelos de ocho rutas, para conectar Gran Canaria con el resto de aeropuertos de las islas y con Madrid, los pasajeros fueron sorprendidos con una selección de mandarinas en una acción que permite acercar este producto de proximidad a miles de viajeros y dar a conocer sus cualidades y el trabajo de los productores locales. La acción incluyó también información de dicha fruta mediante un código QR que dirigía a la plataforma de comunicación de la compañía a bordo.

Este proyecto tendrá continuidad durante los próximos meses con una nueva iniciativa dedicada a otros productos representativos de la agricultura regional, como el vino y las castañas, coincidiendo con la celebración de San Andrés, apostando así por poner en valor la riqueza agroalimentaria de las islas.

Con esta colaboración, Binter refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible de Canarias, apoyando iniciativas que contribuyen a fortalecer el tejido económico local y a acercar el producto de cercanía a residentes y visitantes. La compañía entiende que la conectividad no solo consiste en unir territorios, sino también en generar oportunidades para los sectores que forman parte de la identidad del Archipiélago, contribuyendo a que el valor de lo que se produce en las islas llegue cada vez a más personas dando a conocer su riqueza.

Sobre GMR

GMR Canarias (Gestión del Medio Rural de Canarias) es una empresa pública del Gobierno de Canarias, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Su objetivo es impulsar y modernizar el sector primario del archipiélago mediante asistencia técnica y la comercialización de productos agroalimentarios locales.