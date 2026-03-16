Los efectivos rescataron a la afectada en una zona de difícil acceso y coordinaron su traslado sanitario inmediato

El Consorcio de Bomberos de Tenerife rescató a una mujer herida en un sendero de la isla. El accidente ocurrió sobre el mediodía cuando la víctima sufrió una caída accidental. Los equipos de emergencia desplegaron un operativo rápido para garantizar su evacuación segura hasta una zona urbanizada.

Bomberos evacúan a una mujer tras sufrir una caída en Tenerife / 112 Canarias

Los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre una senderista con lesiones en una pierna. El incidente movilizó de inmediato a una dotación del parque de bomberos más cercano. Los agentes localizaron a la mujer en un área con terreno muy irregular.

Rescate en zona escarpada

El equipo de rescate estabilizó a la lesionada mediante maniobras de primeros auxilios básicas. Los bomberos utilizaron una camilla especial para trasladar a la víctima por el sendero. El grupo avanzó con cautela para evitar complicaciones adicionales en la salud de la afectada.

Los rescatistas completaron el trayecto a pie hasta el punto de encuentro con la ambulancia. Esta operación requirió un esfuerzo físico importante debido a las malas condiciones del firme. La coordinación entre los efectivos permitió una evacuación eficiente y segura en todo momento.

Asistencia y traslado sanitario

El personal del Servicio de Urgencias Canario esperaba la llegada de los bomberos con la paciente. Los sanitarios realizaron una primera valoración de las heridas directamente en la ambulancia. La mujer presentaba diversos traumatismos de carácter moderado según los informes preliminares.

Los técnicos sanitarios prepararon a la herida para su traslado a un centro hospitalario. La paciente fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.