ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLanzarote y La Graciosa

«Bonos Consume Lanzarote» lanza su campaña de 2025

Redacción RTVC
Redacción RTVC

«Bonos Consume Lanzarote» 2025 es la cuarta entrega de esta campaña

"Bonos Consume Lanzarote" repite campaña
«Bonos Consume Lanzarote» repite campaña. Imagen de Europa Press

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el consejero de Comercio de la Institución, Armando Santana, presentan este viernes en la Casa Amarilla de Arrecife, la cuarta entrega de la campaña «Bonos Consume Lanzarote».

Esta exitosa iniciativa comercial promovida por el Cabildo cuenta con la colaboración de Felapyme, cuyo representante, Sergio Perdomo, también acudirá a esta presentación donde se detallarán los descuentos y fechas clave de la campaña 2025.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Noemí Santana ofrece una declaración institucional tras las palabras de Abascal sobre el Open Arms

Athletic Club – CD Tenerife Femenino | El Costa Adeje inicia una temporada histórica en Bilbao

En estado grave un hombre tras un ahogamiento en La Palma

Los aeropuertos canarios prevén 3.757 vuelos para este fin de semana

CD Guadalajara – CD Tenerife | Los de Álvaro Cervera se estrenan en Primera Federación

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025