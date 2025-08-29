«Bonos Consume Lanzarote» lanza su campaña de 2025

«Bonos Consume Lanzarote» 2025 es la cuarta entrega de esta campaña

«Bonos Consume Lanzarote» repite campaña. Imagen de Europa Press

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el consejero de Comercio de la Institución, Armando Santana, presentan este viernes en la Casa Amarilla de Arrecife, la cuarta entrega de la campaña «Bonos Consume Lanzarote».

Esta exitosa iniciativa comercial promovida por el Cabildo cuenta con la colaboración de Felapyme, cuyo representante, Sergio Perdomo, también acudirá a esta presentación donde se detallarán los descuentos y fechas clave de la campaña 2025.