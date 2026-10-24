Más de 156 millones de electores están llamados a las urnas de Brasil este domingo en unos comicios marcados por la polarización, el empate técnico en las encuestas y la influencia de las redes sociales

Brasil se juega su futuro entre Lula y Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta muy ajustada. Europa Press

Brasil celebra este domingo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, en una votación que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Más de 156 millones de ciudadanos están llamados a elegir entre dos proyectos políticos opuestos, en una contienda marcada por la polarización y la incertidumbre.

Los últimos sondeos reflejan una carrera muy ajustada: Datafolha sitúa a ambos candidatos con el 50 % de los votos, mientras que Quaest otorga un 45 % a Bolsonaro y un 44 % a Lula. El resultado de la primera vuelta, en la que Lula sufrió un revés electoral, añade presión al presidente para remontar.

La campaña refleja una profunda división social que también condicionará la gobernabilidad del país. Lula afronta el desgaste de sus años de Gobierno, las críticas por los casos de corrupción del pasado y las dificultades para contener la inflación, pese a las subidas salariales y a la continuidad de programas sociales como Bolsa Família.

Golpe de Estado tras las elecciones de 2022

Flávio Bolsonaro, por su parte, defiende reducir el gasto público, recortar impuestos, impulsar privatizaciones y endurecer la política de seguridad. El futuro presidente tendrá que negociar con un Congreso más escorado a la derecha y con el centrão, un bloque informal de partidos conservadores cuyo apoyo resulta determinante para sacar adelante iniciativas legislativas.

La posible victoria de Flávio Bolsonaro también tendría consecuencias para su padre, Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por su papel en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 y actualmente bajo arresto domiciliario por motivos de salud, según el texto de referencia. Un eventual triunfo de su hijo podría reabrir el debate sobre una amnistía o un indulto.

Al mismo tiempo, la batalla electoral se ha trasladado a las redes sociales, donde Lula ha denunciado ante el Tribunal Superior Electoral un supuesto trato de favor de Meta hacia su rival y la difusión de desinformación financiada. El caso ha reavivado la discusión sobre el papel de las grandes plataformas digitales y su influencia en los procesos democráticos.