Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump

Beattie es conocido en Brasil principalmente por sus airadas críticas hacia el juez De Moraes, a quien acusó de censurar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha contado este viernes que ha prohibido la entrada a Darren Beattie, asesor de su par estadounidense, Donald Trump, que tenía intención de visitar al expresidente Jair Bolsonaro en la cárcel, en respuesta a las restricciones de Washington al ministro de Salud, Alexandre Padilha, en septiembre de 2025 con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

«Ese tipo americano que dijo que venía para acá, para visitar a Jair Bolsonaro, se le ha prohibido hacerlo y yo le he prohibido de venir a Brasil hasta que se acepte la visa del ministro de Salud», ha revelado el presidente Lula, en un acto de inauguración de un hospital, celebrado en Río de Janeiro.

Nueva York

«¿Saben que bloquearon la visa de Padilha, de su mujer y de su hija de 10 años, lo sabían?», ha preguntado el presidente brasileño, en alusión a las trabas que la Administración Trump impuso al ministro para moverse por Nueva York, durante la última Asamblea General de Naciones Unidas.

Padilha desistió de formar parte de la delegación de Lula por unas restricciones para moverse con libertad por territorio estadounidenses, que formaban parte de una serie de acciones de Washington contra altos funcionarios brasileños, en medio de las tensiones diplomáticas motivadas por los aranceles de Trump.

Expresidente Bolsonaro

Hace unos días, la defensa del expresidente Bolsonaro solicitó al juez del Tribunal Supremo, e instructor de su causa por golpe de Estado, Alexandre de Moraes, autorización para que Beattie pudiera visitarle en prisión.

Si bien en un principio autorizó la visita, el magistrado dio marcha atrás, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil advirtiera de que su llegada, de la que se enteraron por la prensa tras la petición de la defensa de Bolsonaro, podría suponer una «ingerencia indebida» en los asuntos internos.

Juez de Moraes

Por este motivo, Exteriores citó este martes al encargado de negocios de Estados Unidos en Brasil, Gabriel Escobar, para esclarecer estos hechos. Beattie tenía previsto acudir a un foro sobre tierras raros, que según Exteriores habría servido de subterfugio para reunirse con el expresidente brasileño.

Beattie es conocido en Brasil principalmente por sus airadas críticas hacia el juez De Moraes, a quien acusó de censurar y perseguir a Bolsonaro y sus seguidores, además de defender las sanciones que la Administración Trump impuso sobre él.