Los ejercicios realizados por la Brifor permiten entrenar el uso del fuego técnico y favorecer la regeneración de los pastizales en Buenavista del Norte

La BRIFOR realiza quemas controladas en Teno Alto para reforzar la preparación ante posibles incendios.

El Cabildo de Tenerife, a través del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (BRIFOR) ha realizado quemas prescritas en parcelas seleccionadas en Teno Alto, espacio incluido en el Parque Rural de Teno perteneciente al municipio de Buenavista del Norte.

El objetivo de estos ejercicios es propiciar que los miembros de la BRIFOR puedan adquirir y consolidar destrezas en sus análisis y manejo del fuego, practicando tácticas, maniobras y técnicas para cumplir con los objetivos que se establezcan y desarrollar los procedimientos necesarios ante una emergencia, así como el seguimiento constante de la evolución de las llamas.

Con dicho fin, y con el de contribuir a la regeneración de pastos en un entorno como Teno Alto, donde aún hay ganados de cabras que pastorean en el macizo, el Operativo BRIFOR está realizando quemas prescritas sobre parcelas previamente seleccionadas.

El combustible vegetal que se quema durante los ejercicios es el pasto fino y seco, que con su combustión favorece la germinación y desarrollo de las semillas que permanecen en el suelo, siendo un escenario de especial importancia para el entrenamiento de los equipos y los mandos

Para estas labores se desplazan técnicos, agentes de Medio Ambiente y equipos BRIVAM, provistos de vehículo autobomba y ligero de extinción, portando las herramientas para realizar labores análisis, de ataque directo y el uso de medios de ignición, como son las antorchas de goteo.

Durante los ejercicios, los equipos practican el análisis de las condiciones, la aplicación de tácticas y maniobras, y el seguimiento constante del comportamiento del fuego.

Importancia estratégica

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado “la importancia estratégica de la formación permanente de los equipos de extinción. En este caso, la creciente complejidad y envergadura de las emergencias forestales a las que nos enfrentamos nos exige mantener un nivel de adiestramiento constante y de máxima rigurosidad para afrontar retos y tener respuestas preparadas ante las contingencias”.

“El manejo del fuego técnico, o las quemas controladas -explicó- requiere una destreza extrema y, gracias a estas prácticas continuas, garantizamos que el personal de la BRIFOR cuente con la preparación técnica y la seguridad necesarias para actuar con máxima eficacia en situaciones reales, protegiendo tanto nuestras masas forestales como la actividad ganadera tradicional en Teno Alto. En definitiva, preservar el medio natural”, enfatizó.

Además de su valor formativo para el personal operativo y los mandos, las quemas se realizan sobre pasto fino y seco. La gestión controlada de esta vegetación puede favorecer la germinación de semillas y la regeneración de los pastizales, además de contribuir a mantener recursos de pastoreo para el ganado caprino de Teno Alto.