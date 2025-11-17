La primera rotación de la Brigada Líbano XLIII llegó a Gran Canaria después de culminar con éxito su misión en el Líbano

La Brigada Líbano XLIII regresa a Canarias desde tierras libanesas

Los cien militares que conforman la primera rotación de las tres que componen la Brigada Líbano XLIII regresaron este pasado domingo a territorio nacional. Durante los últimos meses, estos efectivos han estado realizando sus operaciones en el sur del Líbano.

Después de haber culminado exitosamente su misión, fueron recibidos por una representación de autoridades militares de las diferentes unidades que han aportado personal al contingente. Familiares, amistades y compañeros les recibieron en el aeropuerto de Gran Canaria con una calurosa bienvenida.

La Brigada «Canarias» XVI ha liderado el contingente generado por el Mando de Canarias del Ejército de Tierra. Han continuado la labor realizada por anteriores contingentes, monitorizando el correcto cumplimiento de la Resolución 1701 de la ONU. Para ello, ha colaborado con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) en el sur del país y a lo largo de la Blue Line, línea virtual que separa el Líbano e Israel.

Valoración de la misión

A su llegado, el teniente Revaliente destacó que después de seis meses desplegado en la zona de operaciones, el resultado ha sido «muy positivo». En este sentido, el teniente Revaliente añadió que «hemos cumplido con nuestra obligación, destacando la vigilancia constante hacia la Blue Line», así como el «apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas, actuando siempre con profesionalidad».

Revaliente también destacó «las actividades de cooperación cívico-militar, que nos han permitido contribuir directamente al bienestar de la población civil en una zona de conflicto».