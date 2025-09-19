‘El Buque’ permite desarticular una de las redes de narcotráfico más activas de España

La detención del narcotraficante canario ‘El Buque’ ha permitido desarticular una de las redes de narcotráfico más activas de España con 17 personas detenidas y una veintena de registros

La detención del canario conocido como ‘El Buque’ por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, tras entregarse él mismo a principios de esta semana, ha permitido desarticular una de las redes del narcotráfico más activas de España. En la operación se ha arrestado a un total de 17 personas y se han llevado a cabo un total de 23 entradas y registros.

Intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil

Entrega por la presión policial

Esta misma semana, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, había indicado, en declaraciones a los periodistas tras ser cuestionado por esta detención en una comparecencia pública, que ‘El Buque’ se había entregado a la Policía Nacional «precisamente por la presión de la propia investigación», que ha permitido «importantes» arrestos.

La detención del cabecilla del grupo criminal, ‘El Buque’, es un objetivo «de alto valor» para las policías europeas. La Policía Nacional y Guardia Civil señalan que esta investigación culmina tras más de un año de duración. En este tiempo se ha podido desarticular toda la estructura de la organización criminal al detener a todos sus miembros por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Secuestro

En relación con ello, hay que indicar que ‘El Buque’, en marzo de 2025, fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria.

La red desmantelada, y que presuntamente lideraba, estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones. Era un grupo con «fuertes vínculos» a nivel internacional y con presencia, sobre todo, en la zona sur de Gran Canaria.

Para ocultar la droga, explican, empleaba métodos sofisticados, con alijos de varias toneladas en cada operación. La explotación de esta operación ha permitido intervenir alrededor de 100 kilos de cocaína y otros 100 kilos de hachís, tras dos persecuciones por parte de las fuerzas policiales en alta mar.

Nuevas detenciones

Además se han intervenido 24 embarcaciones. «Hasta el momento» ha habido 17 detenciones, que se han producido en Las Palmas de Gran Canaria, así como en las islas de La Gomera y Fuerteventura.

Operación contra el narcotráfico tras la detención de El Buque

Respecto a las 23 entradas y registros que se han realizado en diferentes partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y La Gomera, los agentes han conseguido incautar cuantiosas sumas de dinero y 14 inmuebles. Han quedado a disposición de la Audiencia Nacional, así como 38 vehículos. También han intervenido numeroso material informático y documental para su posterior análisis.