Burrata canaria con escarcha de tomate y pesto / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

Desde Tasca Alma en Gran Canaria, han enseñado esta receta de burrata canaria con escarcha de tomate y pesto para el programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria.

Esta receta fusiona ingredientes frescos y locales en una tapa elegante. La clave del plato es la calidad de los productos canarios, desde la burrata hasta el aceite de oliva.

Se trata de un plato perfecto como entrante.

Lista de ingredientes Burrata Tomates Pistachos Comino Aceite de oliva Qué necesitamos para el pesto Pistacho Albahaca Comino Ajo Queso ahumado Mansueto Aceite de oliva Elementos para decorar Flor de ajo Sal en escamas Brotes

Elaboración paso a paso

El pesto se elabora a base de albahaca y pistachos. El pesto se elabora en la batidora, buscando que emulsione y que adquiera un aspecto similar a un mojo. Colocamos la albahaca y dos dientes de ajo. Añadimos los pistachos y el comino y vamos vertiendo también un poco de aceite hasta conseguir la textura que buscamos. Añadimos la sal y varios trozos del queso ahumado Mansueto, un queso local de Gran Canaria.

Una vez preparado, el pesto sirve de base en el plato. Sobre este lecho aromático y verde, se coloca la burrata de Mansueto.

El elemento más llamativo es la escarcha de tomate de La Aldea. Este tomate, reconocido por su calidad, se presenta en una forma helada que aporta frescura y contraste de temperatura. Para esta elaboración es fundamental que el tomate esté congelado. Utilizaremos un rallador para sacar estas escarchas de tomate tan significativas en el plato.

Para la decoración y el acabado, se utilizan brotes, flor de ajo y sal en escamas.

En video como elaborar los pasos de esta burrata canaria con escarcha de tomate y pesto