InicioNoticias

Buscan a Enrique Cruz Medina en Santiago del Teide

RTVC
RTVC

Enrique Cruz Medina fue visto por última vez el 22 de marzo en la zona de la Caldera, en Santiago del Teide

Buscan a Enrique Cruz en Santiago del Teide

Enrique fue visto por última vez hacia las 16:40 horas del domingo 22 de marzo en la zona de la Caldera, Santiago del Teide. En el momento de su desaparición vestía un pantalón negro de chándal, una camisa blanca con mangas rojas y un suéter de color oscuro

La familia de Enrique Cruz Medina (Mingo) pide la colaboración ciudadana para su localización. El teléfono habilitado para comunicar cualquier pista del paradero de Enrique es el 639 258 202.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Suspendidas las clases presenciales este viernes en La Gomera

El Gobierno financiará a Canarias medidas anticrisis con mecanismos de compensación

Las lluvias torrenciales sobre Valle Gran Rey provocó graves daños en la avenida marítima | Minuto a minuto

El Cabildo analiza con los municipios de Vilaflor y Arico el mapa de riesgo volcánico

El mejor helado del mundo podría estar en Tenerife