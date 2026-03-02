El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna han celebrado este lunes una reunión para abordar los proyectos estratégicos del municipio

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, han puesto sobre la mesa diferentes iniciativas centradas en mejorar las infraestructuras, la movilidad y los espacios naturales.

Cabildo y Ayuntamiento de La Laguna impulsan proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio / Cabildo de Tenerife

Este encuentro bilateral se enmarca dentro de la ronda de contactos iniciada por la presidenta insular con los diferentes ayuntamientos para afrontar las necesidades de cada localidad de forma conjunta.

Avances viarios y mejora de la movilidad

Entre las obras más inminentes, la presidenta señaló la puesta en marcha de la pasarela peatonal de Padre Anchieta, una infraestructura que requerirá la colaboración de ambas administraciones y que cambiará por completo la fisonomía del entorno.

En materia viaria, también se ha anunciado que los trabajos en la carretera de Valle de Tabares arrancarán en breve. Asimismo, el Cabildo ejecutará mejoras significativas en las vías TF-152 y TF-235, carreteras que discurren de forma paralela a la autopista del Norte.

En la zona costera, la institución insular invertirá casi 30 millones de euros en la mejora de la carretera que une Tejina y Bajamar. Para esta vía, el alcalde confirmó la disposición del Ayuntamiento a colaborar en la creación de un camino peatonal y su correspondiente acerado para garantizar la seguridad.

Además, ambos mandatarios trataron la mejora de los accesos al aeropuerto y buscaron soluciones para el proyecto de acceso a Las Canteras, considerado uno de los nudos de movilidad más importantes del municipio.

Atención sociosanitaria y medioambiente

Otro de los asuntos de mayor relevancia abordados en la reunión ha sido el futuro centro sociosanitario ubicado en el entorno de la plaza del Cristo, inmueble adquirido recientemente por el Cabildo.

Dávila adelantó que ya se trabaja en el plan director de este espacio, que atenderá a personas mayores y con discapacidad. Esta importante actuación sociosanitaria también permitirá mejorar el tránsito local mediante la ampliación de la calle Cañaveral.

En el ámbito medioambiental, el regidor local subrayó el firme compromiso de La Laguna con el respeto al entorno mediante propuestas como la estación depuradora (EDAR) de Valle Colino y la mejora de los vertidos.

A estas políticas de saneamiento se suman otras acciones insulares destinadas a mejorar todo el litoral del municipio. En cuanto a los espacios naturales protegidos, Gutiérrez confirmó que el próximo mes esperan poder licitar las obras de acceso y acerado en la Mesa Mota, tras formalizarse el convenio de cesión.

Compromiso para consolidar realidades

El alcalde lagunero valoró positivamente este foro institucional, asegurando que sirve para continuar con las actuaciones actuales y consolidar un compromiso mutuo de cara al futuro.

Gutiérrez hizo hincapié en que todas estas propuestas se irán concretando en los próximos meses para que se conviertan en realidades, y no solo en compromisos y promesas.

Ambas administraciones mantienen así una relación cercana y fluida, dando lugar a proyectos clave impulsados tanto de forma individual como mediante un claro esfuerzo conjunto.