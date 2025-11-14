Las nuevas comunidades se han constituido en Agaete, Artenara, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Moya, Vega de San Mateo y Valsequillo

Siete municipios grancanarios que afrontan el reto demográfico contarán con comunidades energéticas

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía (CIEGC), ha culminado con éxito la encomienda de la Oficina de Transformación Comunitaria de Reto Demográfico (OTC-RDGC). De esta forma, impulsa siete comunidades energéticas en municipios con menor densidad de población, que promueven una transición energética justa, participativa y sostenible.

Estas nuevas comunidades se han constituido en Agaete, Artenara, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Moya, la Vega de San Mateo y Valsequillo. Se suman así a la experiencia previa de Valleseco, impulsada por su ayuntamiento. Esta iniciativa forma parte del programa estatal de Oficinas de Transformación Comunitaria, impulsado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y financiado con fondos europeos Next Generation EU.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento de Gran Canaria, Raúl García Brink, agradeció “la implicación del equipo de la OTC, así como la colaboración de los ayuntamientos, asociaciones y vecinos, ya que juntos hemos logrado avanzar de forma real en la transición energética de la isla”.

García ha recalcado el compromiso existente para impulsar las comunidades energéticas, destacando que «no solo producen energía limpia, sino que también fortalecen el tejido social, fomentan la economía local y reducen la pobreza energética«.

Trabajo de acompañamiento

Desde su puesta en marcha en mayo de 2024, la OTC-RDGC ha recorrido los nueve municipios de reto demográfico de la isla, trabajando junto a ayuntamientos, asociaciones y colectivos locales para acercar el concepto de comunidad energética y acompañar a la población en la creación de sus propios proyectos.

A lo largo de dicho periodo, la oficina ha desarrollado una amplia labor de difusión y participación. En total, se han celebrado 35 charlas informativas, instalado cinco estands en ferias y eventos locales y realizado nueve entrevistas en radios comarcales para dar visibilidad al proyecto.

Las 48 oficinas itinerantes han ofrecido atención personalizada y gratuita, beneficiando a más de 240 personas y entidades locales, con información y asesoramiento sobre cómo formar parte de una comunidad energética.