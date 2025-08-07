Cae una red que explotaba a migrantes con turnos de hasta 64 horas

Desarticulada una organización criminal que explotaba a personas migrantes en situación administrativa irregular para la vigilancia de obras en construcción por toda España

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba a personas migrantes en situación administrativa irregular para la vigilancia de obras en construcción por toda España con jornadas de hasta 64 horas en una operación que se ha saldado con ocho detenidos, entre ellos los tres líderes de la red.

Según ha informado la Dirección General de Policía, la investigación comenzó en mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una empresa que captaba a extranjeros en situación administrativa irregular con falsas promesas económicas. Los sometían a horarios de trabajo «excesivos» con sueldos «míseros» y condiciones de peligrosidad para su seguridad y su salud.

En algunos casos, los migrantes realizaban labores de vigilancia dentro de obras a la intemperie en pleno invierno durante hasta 64 horas seguidas.

Los miembros de la organización pagaban a los trabajadores en mano y en efectivo. En muchas ocasiones, abonándoles únicamente el primer mes, y procedían a amenazarles si reclamaban las cantidades que les correspondían.

Los hechos

Posteriormente, les despedían sin haberles pagado gran parte de su salario y contrataban a nuevos trabajadores en la misma situación de vulnerabilidad.

Este entramado criminal estaba perfectamente organizado, ya que hacían uso de personas ajenas a su organización mercantil para dar de alta y de baja varias empresas con distintas denominaciones para así eludir el control judicial, policial y administrativo.

Los ocho detenidos por estos hechos han entrado a disposición judicial como presuntos autores de delitos de organización criminal, delito contra el derecho de los trabajadores, intrusismo profesional, amenazas, coacciones y obstrucción a la justicia.