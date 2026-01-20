La Policía Nacional detiene a dos hombres tras engañar a una mujer en Gran Canaria con vídeos manipulados de empresarios famosos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos varones de 22 y 36 años por estafar más de 200.000 euros a una mujer residente en Las Palmas de Gran Canaria. Los arrestados captaron a la víctima a través de anuncios fraudulentos que prometían rentabilidades extraordinarias en poco tiempo.

Cae una red de estafadores que robó 200.000 euros mediante falsas inversiones | Policía Nacional

La investigación comenzó cuando la perjudicada denunció ante la comisaría que había perdido sus ahorros en un engaño basado en supuestas inversiones. Según relató la mujer, un vídeo en redes sociales donde aparecían rostros conocidos del mundo empresarial y la banca la convenció para facilitar su número de contacto.

El engaño de las falsas ganancias

Tras mostrar interés, un comercial contactó con ella y le aseguró que las operaciones eran «totalmente seguras» y reportarían «mucho beneficio». La víctima, convencida de la legalidad del negocio, realizó hasta diez transferencias bancarias a distintas cuentas siguiendo las instrucciones de los estafadores.

En total, la mujer llegó a enviar la suma de 206.000 euros antes de descubrir que todo formaba parte de una infraestructura delictiva. Los agentes comprobaron durante las pesquisas que el dinero terminó repartido en cuentas bancarias de, al menos, cuatro personas diferentes.

Captación de «mulas» bancarias

Los investigadores localizaron en Alicante a un primer sospechoso de 36 años que había recibido 78.000 euros en su cuenta personal. Tras arrestarlo por un presunto delito de estafa, la policía mantuvo la vigilancia sobre él y lo sorprendió mientras entregaba 39.000 euros en efectivo a un segundo implicado.

Este segundo joven, de 22 años, supuestamente captó al primero para que actuara como “mula” o receptor de dinero procedente de delitos. Los agentes detuvieron a ambos de inmediato y los pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante, mientras mantienen abierta la búsqueda del resto de la banda.

Alerta por el uso de Inteligencia Artificial

La Policía Nacional recomienda desconfiar de plataformas que no posean un historial reconocido en el sector financiero. Los delincuentes utilizan actualmente la inteligencia artificial para manipular la imagen de figuras públicas, creando una falsa sensación de seguridad en el inversor.

Las autoridades advierten que estas redes buscan atraer a sus víctimas mediante promesas de éxito inmediato. Por ello, aconsejan verificar siempre la identidad de las empresas y evitar cualquier traspaso de fondos hacia cuentas que no pertenezcan a entidades reguladas oficialmente.