El equipo de Bruno Savignani recibe este sábado al Bueno Arenas Albacete tras su primera derrota de la temporada

El CajaSiete Gran Canaria recibe este sábado 17 de octubre al Bueno Arenas Albacete Basket, a las 18:00 (hora canaria), en el Gran Canaria Arena. El partido corresponde a la jornada 4 de la Primera FEB y llega después de la primera derrota del curso para el equipo de Bruno Savignani.

Bruno Savignani, entrenador del CB Gran Canaria / Archivo

Un inicio con dos victorias

El CajaSiete arrancó la temporada con una victoria clara en casa. En la jornada 1 superó al Alimerka Oviedo Baloncesto por 108-69. En la jornada 2 ganó 68-79 en la pista del Partizán de Fuenlabrada, un triunfo a domicilio que confirmó el buen arranque.

La tercera jornada trajo el primer tropiezo. El sábado 10 de octubre, el equipo cayó en la pista del HLA Lucentum Alicante, en el Pedro Ferrándiz. Con ese resultado, el balance es de dos victorias y una derrota.

El partido en el Gran Canaria Arena

El equipo canario vuelve a casa con la oportunidad de reaccionar ante su afición. Recibir al Albacete en el Gran Canaria Arena es una buena ocasión para volver a ganar tras la derrota y seguir en la parte alta de la competición.

Para el entrenador, Bruno Savignani, la clave estará en recuperar el acierto en ataque, que fue el punto fuerte en las dos primeras jornadas. Con 108 y 79 puntos anotados en las victorias, el equipo ha mostrado capacidad para mover el marcador.

Un rival que volverá a verse la cara

El CajaSiete y el Albacete se verán otra vez la próxima semana. Según el calendario, los dos equipos vuelven a medirse el miércoles 21 de octubre en la Copa de España. Eso añade un aliciente a este primer duelo, que sirve de ensayo para el siguiente.