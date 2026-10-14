El Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias expone que los niveles contaminantes del Archipiélago se encuentran por debajo del ratio que exige Europa a partir de 2030

Según datos del reciente estudio elaborado por el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, los niveles contaminantes no comprometen al Archipiélago con la normativa de la Unión Europea que entrará en vigor en 2030.

La calidad del aire en Canarias goza de buena salud / Europa Press

La carga de contaminantes propios que presenta Canarias es muy baja, sin embargo hay una serie de partículas respirables que llegan a las Islas a través de agentes externos.

El investigador Sergio Rodríguez explica que entre los agentes propios de Canarias destacan la sal marina natural y la calima. «La primera no tiene efectos adversos. Sin embargo, la calima, cuando la hay, sí perjudica la salud«, expone.

El principal problema del Archipiélago se encuentra en los periodos de contaminación transfronteriza que el Laboratorio ha detectado. «Se trata de partículas provenientes del Norte de África que se mueven por grandes áreas del Atlántico«, comenta Rodríguez.

Normativa europea en 2030

Esta clasificación entre los contaminantes es relevante de cara a las nuevas normativas europeas. El objetivo del Laboratorio de Calidad Ambiental de Canarias es desarrollar herramientas que permitan diferenciar los valores de contaminación locales de los externos.

Mariano Hernández, consejero de Transición Ecológica, aclara que Canarias se ha adelantado a las directivas europeas a la hora de crear su laboratorio de calidad ambiental y que toda la contaminación está por debajo del ratio que nos indica Europa. Asimismo, el consejero recuerda que el 20 % procede de contaminación transfronteriza.