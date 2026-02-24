La calima se disipa y llegan las lluvias, vientos y descenso de temperaturas

El tiempo en Canarias en las próximas horas tendrá un poco de todo: calima, lluvias y vientos y regresan las nubes y bajarán hasta diez grados en algunos puntos de medianías

La calima seguirá siendo protagonista en las próximas horas en Canarias, aunque ya irá remitiendo por algunos días. A esta hora los cielos continúan con nubes altas y el polvo en suspensión está concentrado al oeste del Archipiélago. A partir de esta noche habrán cambios, sobre todo con las temperaturas, que bajarán. Los abrigos volveremos a sacarlos en las próximas horas.

La calima continúa presente en muchos puntos, especialmente en el oeste del Archipiélago y en las próximas horas comienza a disiparse / RTVC / Estefanía de Blasio

Cambios en el tiempo en las próximas horas

El viento será protagonista a partir de este miércoles. Rachas de viento que serán notables el jueves en todas las islas y habrá rachas importantes.

La probabilidad de lluvias podrían llegar el miércoles, débiles primero y más generalizadas en la jornada del jueves. Los acumulados en Lanzarote y Fuerteventura podrían ser importantes.

Calima en Las Palmas de Gran Canaria este martes 24 de febrero de 2026 / Estefanía de Blassio

Cielos prácticamente despejados con tiempo soleado y con temperaturas agradables este martes en Canarias. En algunos puntos se pueden alcanzar los treinta grados. Sin embargo esta situación cambiará en las próximas horas. Se espera un descenso de temperaturas que en zonas de medianías podrían llegar a ser hasta diez grados menos.

A partir de la tarde de mañana miércoles habrá mal estado de la mar, con oleaje que podrá superar los cuatro metros de altura en la costa del norte y oeste de La Palma y de El Hierro, también puntualmente en el nordeste de Tenerife. El oleaje en torno a los tres metros de altura lo tendremos en las costas abiertas al norte y al oeste del resto del Archipiélago. con aviso de la agencia estatal por rachas de viento en interior. Vamos a tener oleaje alcanzando o superando los cuatro metros de altura y olas de hasta tres metros de altura.