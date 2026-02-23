La calima nos acompañará hasta el miércoles

Comenzamos la semana con tiempo casi veraniego y con calima en todas las islas hasta el miércoles, cuando se disipará el polvo en suspensión y bajarán las temperaturas

La semana arranca en Canarias con un ambiente casi veraniego, marcado por la presencia de calima en todas las islas, cielos mayoritariamente despejados y temperaturas elevadas. Este mediodía los termómetros pueden alcanzar los 30 grados en algunos puntos del archipiélago.

Según la previsión, el polvo en suspensión continuará acompañándonos hasta el miércoles, jornada en la que comenzará un cambio de tendencia: se irá retirando la calima y se espera un descenso térmico generalizado.

Durante las próximas horas se prevén cielos despejados. Solo habrá presencia de nubes altas en las islas occidentales, aunque el tiempo seguirá siendo soleado y caluroso en la mayor parte del territorio. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados en algunos puntos de las islas. La previsión marca máximas de 28 grados en puntos como Santa Cruz de Tenerife y los 27 en Mogán, con registros cercanos a los 30 grados en zonas concretas.

El viento soplará flojo en general, con componente este en la costa y sureste en medianías y cumbres, intensificándose ligeramente a partir del mediodía.

En cuanto al estado del mar, se espera calma en las costas este y sur, mientras que en el norte habrá algo más de oleaje, con posibilidad de series de olas que superen el metro y medio de altura.

Un inicio de semana, por tanto, dominado por el calor, la estabilidad y la calima, a la espera de que el miércoles llegue el alivio térmico y atmosférico.

Aemet

La calima va a obligar a mantener el aviso de nivel ‘amarillo’ (peligro bajo) en todo el archipiélago canario, y la visibilidad quedará reducida a unos 3.000 metros, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los datos de Meteorología señalan que la visibilidad estará reducida a unos 3.000 metros y que en las islas montañosas afectará inicialmente a las medianías y se extenderá posteriormente a las costas, y este fenómeno será más significativo en las vertientes este y sur.

Esta situación se prolonga ya durante varios días, debido a la entrada de una masa de aire africano con mucho polvo en suspensión, que ha provocado además una importante subida de las temperaturas.