El artista Camilo actuará el 23 de julio de 2027 en el Gran Canaria Arena con su próximo tour

Camilo regresa a Canarias. Este jueves se ha anunciado que la cita será el 23 de julio de 2027 en el Gran Canaria Arena. El lanzamiento del último álbum de Camilo, publicado el pasado mes de septiembre, ha marcado un nuevo hito en la carrera del artista colombiano.

Cartel del anuncio del concierto de Camilo el 23 de julio de 2027 en el Gran Canaria Arena

Después de una década conquistando al público de medio mundo, Camilo presenta en su gira ‘Para Cuando Sean Mayores‘ una mirada íntima a la experiencia de la paternidad, el amor y los deseos cumplidos.

Gira internacional con parada en Canarias

Camilo ya ha iniciado su gira internacional en Estados Unidos y Puerto Rico, donde ciudades como Chicago, Nueva York, San Juan, Miami y Orlando han acogido esta nueva aventura musical y artística. Tras recorrer el continente americano, la gira llegará a España en el verano de 2027.

El ganador de seis Latin GRAMMY regresará a nuestro país con un espectáculo concebido desde una perspectiva muy personal. La experiencia de la paternidad de sus hijas, Índigo y Amaranto; su matrimonio con Eva Luna; y los recuerdos de su propia infancia han inspirado una propuesta que conecta con la imaginación, la memoria y las distintas formas de vivir el amor.

El ganador de seis Latin GRAMMY ha marcado en el calendario el 23 de julio de 2027. Es la fecha en la que Camilo actuará en el Gran Canaria Arena, en un concierto promovido por New Event. Será una de las trece fechas de su gira española, que recorrerá diez provincias durante los meses de junio y julio y volverá a reunir al artista con un público que siempre responde a su música.

En el Para Cuando Sean Mayores Tour, Camilo repasará algunos de sus grandes éxitos y presentará las canciones de su nuevo álbum dentro de un formato escénico diseñado para emocionar y acercar al público a su mundo creativo. La puesta en escena recrea las aventuras de la infancia y los telares de una casa, convertidos en los telones del mejor teatro: el de la imaginación de un niño que se resiste a abandonar la inocencia.

Entradas para el concierto de Camilo en Gran Canaria