El cantante colombiano va a pasar por Las Palmas de Gran Canaria (22 de agosto) y La Palma (23 de agosto) en su gira ‘Nuestro lugar feliz’

El artista colombiano Camilo dará inicio a su gira europea ‘Nuestro lugar feliz’ el próximo viernes 8 de agosto en el Festival Terramar de Sitges, un concierto que será el preludio a 16 actuaciones más repartidas por toda España hasta el 19 de septiembre y que incluye recitales en Las Palmas de Gran Canaria (22 de agosto) y La Palma (día 23 de agosto).

Con más de 8.000 millones de reproducciones en Spotify y más de 7.000 millones de visualizaciones en YouTube, Camilo se ha consolidado como una de las voces de referencia del pop latino contemporáneo.

Ganador de varios Grammy Latinos

Galardonado con cuatro Grammy Latinos y varias nominaciones a los premios Grammy, su estilo ha conectado con un público intergeneracional en todo el mundo gracias a éxitos como ‘Tutu’, ‘Vida de Rico’, ‘KESI’, ‘Favorito’ o ‘Pegao’.

Este 2025, Camilo ha lanzado un nuevo álbum, ‘Cuatro’, una evolución musical que combina pop latino, música tropical y fusión urbana.

Conciertos en España

Después de su actuación en Sitges, el colombiano visitará Castelló de la Plana (día 10), Torrevieja -Alicante- (día 13), Matalascañas -Almonte, Huelva- (día 15), Chiclana de la Frontera -Cádiz- (día 17) o Sanxenxo -Pontevedra- (19 de agosto).

A finales de mes, Camilo actuará en Las Palmas de Gran Canaria (22 de agosto), La Palma (día 23), Marbella -Málaga- (28 y 29 de agosto) y Linares -Jaén- (31 de agosto).

Ya en septiembre, el artista cerrará la gira en Albacete (4 de septiembre), Oviedo (día 6), Sevilla (día 9), València (día 12), Almería (día 13) y Alcalá de Henares -Madrid- (19 de septiembre).