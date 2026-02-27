Estos mensajes forman parte de una campaña de ‘smishing’ en toda España en la que se suplanta la imagen del Sistema Nacional de Salud, para dirigir a la ciudadanía a páginas web falsas y recabar datos personales



Tarjeta sanitara de Canarias.

El Servicio Canario de la Salud (SCS), ha informado de que no tiene activa ninguna campaña para solicitar la renovación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) a través de servicios de mensajes cortos.

La Dirección General de Relaciones Externas e Inspección, a través de las Unidades Tramitadoras de TSI, ha detectado un incremento de consultas procedentes de centros de salud de Atención Primaria por la recepción de mensajes SMS fraudulentos en los que se indica a los usuarios que “su tarjeta sanitaria debe renovarse antes de marzo de 2026 conforme a la nueva normativa” y se les insta a solicitar una “nueva tarjeta” a través de un enlace acortado.

Estos mensajes forman parte de una campaña de ‘smishing‘ en toda España en la que se suplanta la imagen del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de dirigir a la ciudadanía a páginas web falsas para recabar datos personales y, en su caso, bancarios, de ahí que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya haya alertado de este tipo de fraudes relacionados con la tarjeta sanitaria.

La Consejería de Sanidad recuerda a la ciudadanía que el Servicio Canario de la Salud no solicita la renovación ni la actualización de la Tarjeta Sanitaria Individual mediante SMS ni a través de enlaces acortados. Y que nunca se pedirán datos bancarios para este trámite, por lo que ruega no responder a estos mensajes.