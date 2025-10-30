Durante la vigente campaña, se han liberado más de una treintena de pardelas, la mayoría hallados en el municipio de La Oliva

Liberan seis ejemplares de pardela en Fuerteventura, ave emblemática de Canarias. Imagen cedida por el Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura, a través del área de Medio Ambiente, se encuentra inmersa en la campaña de protección de la pardela cenicienta (Calonectris borealis), que se desarrolla, principalmente, durante los meses de octubre y noviembre.

Hasta la fecha, se han recuperado y liberado más de una treintena de pardelas durante la presente campaña, gracias a la colaboración ciudadana e institucional, la gran mayoría de los ejemplares se hallaron en el municipio de La Oliva.

En el día de hoy, la Consejería de Medio Ambiente ha procedido a la liberación de seis de estas pardelas, con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, y estudiantes del Centro Público de Educación de Personas Adultas Fuerteventura Norte.

Protocolo de actuación

Las pardelas halladas reciben atención en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Estación Biológica de La Oliva. La gran mayoría de los ejemplares presentan buen estado de salud, por lo que son anillados para su seguimiento y liberados. Sin embargo, otra cantidad de pardelas ingresan con problemas de deshidratación, traumatismos, parasitismo u otras sintomatologías, por lo que requieren de un mayor periodo de cuidado y atención para su recuperación, recibiendo tratamiento veterinario.

Como cada año, la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha la campaña de protección de esta especie, dando a conocer el protocolo de actuación a la hora de hallar un ejemplar accidentado de pardela cenicienta, que se incluye en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el anexo I de la Directiva de Aves y en el convenio de Berna.

A través de esta campaña, se informa a la ciudadanía sobre qué hacer en el caso de hallar una pardela caída: llamar al 112 para activar el protocolo de rescate, e indicar con precisión la ubicación. Si es posible, el animal debe colocarse en una caja de cartón ventilada en un lugar tranquilo, sin darle agua ni comida. Personal especializado de Medio Ambiente acudirá para recoger el ave, velar por su recuperación y devolverla al mar en las mejores condiciones.

Octubre y noviembre, meses críticos para la pardela. Imagen cedida por el Cabildo de Fuerteventura

Contaminación lumínica

La pardela cenicienta atlántica (Calonectris borealis) es una de las aves marinas más emblemáticas del Archipiélago. Migratorias por naturaleza, pasa gran parte de su vida en alta mar y solo toca tierra firme para reproducirse. Cada pareja deposita un único huevo al año, dedicando todo su esfuerzo a sacar adelante a su polluelo frente a numerosas amenazas como la contaminación marina, los choques con tendidos eléctricos o la depredación.

El momento más crítico llega en los primeros vuelos de los pollos, entre octubre y noviembre. Desorientadas por la contaminación lumínica, muchas pardelas caen al suelo, donde son vulnerables a atropellos, depredadores o la inanición, ya que no son capaces de remontar el vuelo por sí mismas.

Compromiso colectivo

Desde la Consejería de Medio Ambiente, se hace un llamamiento a continuar colaborando en próximas campañas y a seguir reportando al 112 en caso de encontrar pardelas en situación de riesgo. En ese sentido, la labor de protección de la pardela cenicienta es esencial para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las costas de Fuerteventura.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, explica que la pardela cenicienta es un tesoro natural de Canarias, formando parte de la identidad del Archipiélago. Por ello, “debemos protegerla a través de un compromiso colectivo en que cada gesto cuenta para garantizar su supervivencia”.