En Venezuela residente actualmente 55.000 canarios o descendientes de canarios

Vista de un edificio dañado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

El Gobierno de Canarias ha anunciado la activación de un grupo de trabajo con las 22 entidades del archipiélago que operan en Venezuela, en donde hay unos 55.000 residentes de las islas, para canalizar todas las necesidades de ayuda a un colectivo que transmite «un importante grado de miedo y preocupación».

Por el momento, no hay noticia de ninguna víctima entre residentes canarios en los terremotos que han afectado, sobre todo, a La Guaira y a Caracas, aunque hay preocupación porque hay personas con las que aún no se ha podido contactar, ha dicho el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello.

«Más dudas que certezas»

«Hay más dudas que certezas«, ha transmitido el portavoz, que ha informado de que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, ya se han comunicado telemáticamente con representantes de las 22 entidades, en una mañana en la que también se han reunido con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la Federación Canaria de Islas (Fecai) y los portavoces de los grupos parlamentarios.

Los representantes del Gobierno han analizado las posibilidades de las asociaciones de prestar asistencia en el caso de que fuera necesario en las próximas horas o días y se ha acordado activar desde mañana un programa social que mantendrá un servicio de consultorio médico y suministro de medicamentos y alimentos.

Cabello ha indicado que el Gobierno canario intentará la máxima colaboración y coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Gobierno de España para canalizar toda la ayuda necesaria y ha ofrecido el apoyo de las entidades canarias «porque probablemente constituyen la mayor red existente sobre el territorio».

«Nos han ofrecido instalaciones y espacios que podrían servir como soluciones alojativas en caso de que fuera necesario», ha subrayado el portavoz.

Consejo de Gobierno extraordinario

El ejecutivo se va a reunir este viernes en Consejo de Gobierno extraordinario para realizar un nuevo análisis de la situación con todas las consejerías y paralelamente se mantendrá el contacto con las asociaciones canarias para realizar un seguimiento.

Por otra parte, el Ejecutivo se ha ofrecido al Gobierno de España para cualquier necesidad que pueda surgir, ya sea de equipamiento de emergencia o suministro de material que resulte necesario.

«Las entidades nos han trasladado que han podido contactar con muchos de los canarios que tienen censados e identificados», ha señalado el portavoz, pero aún falta información especialmente de las zonas de La Guaira y de Caracas.

«No tenemos datos ni cifras oficiales sobre posibles víctimas canarias, pero sí tenemos personas con las que no estamos logrando contactar y eso nos preocupa», ha aclarado.

Respecto a la comunidad venezolana residente en Canarias, unas 90.000 personas, Alfonso Cabello les ha pedido «prudencia y paciencia» y que la mejor manera de obtener información es a través de los números de contacto habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que el Gobierno de Canarias ha compartido en sus perfiles oficiales. «Muchas personas están intentando contactar con sus familiares y la situación de las comunicaciones dentro del país dificulta ese proceso», ha explicado.