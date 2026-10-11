La Aemet prevé lluvias débiles y ocasionales en las islas orientales y el norte de las montañosas, con temperaturas estables y máximas de hasta 27 grados en Canarias

Canarias afronta otro domingo de lluvias en el puente del Pilar. EFE

Las lluvias continuarán este domingo en Canarias, especialmente en las islas orientales y en las vertientes norte de las islas montañosas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, que darán paso a intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán, en general, sin grandes cambios, con posibles ligeros ascensos de las mínimas.

En Gran Canaria, el norte tendrá cielos nubosos y lluvias débiles durante las primeras horas, sin descartarlas por la noche, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con posibilidad de algún chubasco aislado en el sur y el interior.

El Hierro tendrá una máxima de 21º

En Tenerife, La Gomera y La Palma también se esperan precipitaciones, sobre todo en las vertientes norte y este. Lanzarote y Fuerteventura podrían registrarse lluvias débiles durante la madrugada, antes de que los cielos tiendan a despejarse. En El Hierro tampoco se descartan precipitaciones ocasionales en el norte y el interior.

El viento soplará de componente norte o nordeste, entre flojo y moderado, mientras que en el mar se espera marejadilla o marejada, con zonas de fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados en Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de Tenerife, y los 26º en Las Palmas de Gran Canaria y San Sebastián de La Gomera. Santa Cruz de La Palma llegará a los 23 grados y Valverde, en El Hierro, tendrá una máxima de 21º.