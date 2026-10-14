El Gobierno autonómico reclama una financiación específica para las regiones ultraperiféricas y una actualización del POSEI, cuya dotación lleva casi dos décadas sin revisarse. El Ejecutivo advierte de que la dependencia de las importaciones y el aumento de los costes amenazan la capacidad de autoabastecimiento del Archipiélago

El Gobierno de Canarias ha advertido a la Comisión Europea de los riesgos que una reducción de las compensaciones comunitarias supondría para la seguridad alimentaria del Archipiélago y del conjunto de las regiones ultraperiféricas (RUP). El Ejecutivo autonómico defiende que estas ayudas resultan esenciales para contrarrestar las desventajas estructurales de estos territorios y mantener su capacidad de producción agrícola y ganadera.

Informan: Silvia Mascareño / Javier González

La advertencia cobra especial relevancia en un escenario internacional marcado por los conflictos bélicos, la inestabilidad de los mercados y el riesgo de interrupciones en las cadenas de suministro. Canarias sostiene que preservar la producción local constituye una cuestión estratégica para reducir la dependencia exterior y garantizar el abastecimiento de alimentos a la población.

Canarias reclama una financiación específica para el POSEI

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, trasladó estas preocupaciones este miércoles durante una reunión en Bruselas con la directora general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Elisabeth Werner. En el encuentro presentó un estudio elaborado por el Gobierno canario sobre los riesgos estratégicos del sector agrario de las islas y sus consecuencias para la seguridad alimentaria.

Quintero destacó que ambas partes encontraron puntos de coincidencia en cuestiones como el mantenimiento del apoyo a la reconstrucción agraria de La Palma tras la erupción volcánica, la necesidad de establecer una regulación específica para las regiones ultraperiféricas adaptada a la realidad actual y la simplificación administrativa.

También defendió la actualización de la financiación del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), cuya dotación lleva casi dos décadas sin revisarse.

Sin embargo, el consejero señaló que siguen abiertas dos cuestiones fundamentales: garantizar una ficha financiera propia para los próximos siete años y mantener la gestión del POSEI vinculada directamente a la Comisión Europea, en lugar de integrarla en el reparto de fondos de los planes nacionales.

Canarias avisa a la CE sobre los riesgos para la seguridad alimentaria de reducir las compensaciones a las RUP. Gobierno de Canarias

La dependencia exterior aumenta la vulnerabilidad de las islas

Quintero insistió en que las ayudas europeas al sector primario no representan únicamente un respaldo económico para agricultores y ganaderos, sino que también contribuyen a garantizar el suministro de alimentos y a reducir la exposición del Archipiélago a posibles crisis internacionales.

«En un contexto internacional cada vez más inestable, en el que los conflictos bélicos y las crisis pueden comprometer el transporte y el suministro de alimentos, Europa necesita preservar su capacidad de producción en todos sus territorios. En Canarias, por nuestra condición ultraperiférica y nuestra elevada dependencia del exterior, mantener una agricultura y una ganadería capaces de abastecer a nuestra población es una cuestión estratégica que afecta al conjunto de la sociedad», afirmó.

El consejero añadió que «las ayudas europeas al sector primario van mucho más allá del respaldo económico a agricultores y ganaderos. Son instrumentos que contribuyen a mantener nuestra capacidad de producir alimentos, reducir nuestra vulnerabilidad frente a posibles crisis de abastecimiento y seguir aportando productos al mercado europeo. Preservar ese potencial productivo es también invertir en la seguridad alimentaria y en la resiliencia de Europa».

Menos superficie cultivada y mayores costes de producción

El informe presentado en Bruselas analiza los principales problemas que comprometen la sostenibilidad del sector agrario canario. Entre ellos figuran la pérdida de superficie cultivada y de explotaciones agrarias, el encarecimiento de los costes de producción, las dificultades para garantizar el relevo generacional y la creciente dependencia de las importaciones agroalimentarias.

El documento destaca que Canarias afronta estas dificultades en un territorio fragmentado y alejado del continente europeo, con limitaciones de suelo y agua y una demanda alimentaria condicionada tanto por la población residente como por la actividad turística.

El análisis también constata que los costes de la energía, el agua, los fertilizantes, los piensos y otros insumos necesarios para la actividad agrícola y ganadera han aumentado en las islas en mayor medida que en el conjunto de España. Esta evolución ha deteriorado la rentabilidad de las explotaciones, mientras la financiación del POSEI se ha mantenido prácticamente invariable durante los últimos años.

A estas dificultades se suma el bajo nivel de autoabastecimiento de Canarias en algunos productos agroalimentarios, una circunstancia que incrementa la exposición del territorio a las alteraciones del comercio internacional y a posibles problemas de suministro.

El sector primario, una cuestión estratégica para Canarias

El estudio concluye que mantener y reforzar la actividad agraria resulta fundamental no solo para garantizar el abastecimiento de alimentos, sino también para conservar el empleo, proteger el territorio y sostener la actividad económica del medio rural.

En este contexto, el Gobierno autonómico considera necesario actualizar las compensaciones europeas para sostener las explotaciones existentes, favorecer el crecimiento de la producción local y aumentar la capacidad de respuesta del Archipiélago ante futuras crisis.

La posición defendida por Canarias ante Bruselas pasa por reconocer las particularidades de las regiones ultraperiféricas y garantizar instrumentos financieros estables que permitan mantener su capacidad productiva frente a las desventajas derivadas de la lejanía, la fragmentación territorial y las limitaciones de recursos.

Bruselas estudia nuevas vías para recuperar el campo de La Palma

La reunión también abordó la recuperación de las explotaciones agrícolas afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La delegación canaria trasladó a la directora general de Agricultura y Desarrollo Rural los avances en este proceso y las medidas normativas que prepara el Ejecutivo autonómico para facilitar la reconstrucción de las superficies productivas sepultadas por la lava.

El Gobierno de Canarias planteó además nuevos mecanismos para impulsar la máxima recuperación posible de la actividad agraria en La Palma, una propuesta que, según el Ejecutivo, recibió una valoración favorable por parte de los representantes de la Comisión Europea.