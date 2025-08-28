La Consejería de Presidencia organiza en septiembre una nueva ronda de jornadas informativas para dar a conocer la futura normativa y recoger aportaciones de la ciudadanía

Nieves Lady Barreto, junto al viceconsejero de Administraciones y la DG de Transparencia, en una foto de archivo.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, celebrará en septiembre una segunda ronda de jornadas informativas para acercar a la ciudadanía el anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

Según la consejera, este nuevo ciclo de encuentros “refuerza el compromiso del Ejecutivo regional de fomentar un espacio de participación ciudadana y garantizar una administración más transparente y accesible”. Barreto recordó que en la primera ronda participaron más de 400 personas de todas las islas.

Las sesiones, organizadas por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, buscan ampliar el conocimiento de esta futura normativa. Su directora general, Carmen Delia Alberto, señaló que se pretende “acercar la Administración pública a la ciudadanía y recoger las demandas de la población para que la normativa contemple todas sus necesidades”.

El calendario de jornadas comenzará el 1 de septiembre en el Cabildo de La Gomera y continuará el 3 de septiembre en el Cabildo de Gran Canaria. El 9 se celebrará en el Cabildo de Lanzarote, y el 16 en el Edificio de Usos Múltiples II de Tenerife.

Además, las siguientes citas tendrán lugar en el Centro Insular de Juventud de Fuerteventura (24 de septiembre), el Centro Cultural El Mocanal en El Hierro (30 de septiembre) y finalizarán el 1 de octubre en la Casa Salazar de La Palma.