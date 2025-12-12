Con los 24 millones transferidos al Cabildo de La Palma en 2023 se han adquirido, de momento, 74 viviendas en construcción

Declaraciones de: Nieves Lady Barreto, Consejera de Presidencia y Jonathan de Felipe, Alcalde de Breña Alta

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, han informado este viernes del inicio del proceso para la construcción de viviendas protegidas en el municipio, financiadas por la Consejería con una aportación de 8 millones de euros.

“La vivienda es una prioridad para nosotros en La Palma y en Canarias por eso llevamos trabajando desde principios de legislatura para que la vivienda sea una realidad en la isla, primero, aprobando una ley específica de vivienda para La Palma y trabajando conjuntamente con los ayuntamientos para la cesión de suelos y cambiando las normas para agilizar los trámites y el siguiente paso es la inversión en la compra o construcción de viviendas. Además, el camino está iniciado y seguramente encontraremos problemas, pero la realidad es que, en unos años, habrá un paquete de vivienda protegida en la isla para alquiler y compra”, explicó la consejera.

Imagen cedida.

Construcción de viviendas

Jonathan Felipe, acompañado por la concejala de Vivienda, María José Álvarez, y el concejal de Servicios Sociales, Raúl Ramos, explicó que el Ayuntamiento pone a disposición un suelo un suelo en la Calle Velásquez que, permitirá la construcción de en torno a 40 viviendas. “Este proyecto, ahora mismo, es el más importante para Breña Alta porque va a hacer realidad algo que llevamos demandando muchos años”.

El alcalde adelantó que la empresa pública Gestur será la encargada de gestionar la licitación conjunta del proyecto y la ejecución de la obra para acortar plazos y que las viviendas sean una realidad cuanto antes.

Proyecto de Breña Alta

Con estos ocho millones para el proyecto de Breña Alta, la inversión de la Consejería de Presidencia en vivienda protegida en La Palma alcanza ya los 64,5 millones de euros, distribuidos en proyectos en varios municipios de la isla.

Así, con los 24 millones transferidos al Cabildo de La Palma en 2023 se han adquirido, de momento, 74 viviendas en construcción en Los Llanos de Aridane (53) y en El Paso (21) y quedan pendientes otras inversiones en vivienda del Cabildo hasta completar la cantidad transferida.

Antiguo edificio de Correos

Con los 28,7 millones transferidos al Ayuntamiento de Los Llanos se levantarán 120 viviendas. Para esta obra ya se ha presentado el proyecto básico y se licitará la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de manera conjunta, tal y como permite la Ley de Vivienda específica para La Palma, para acortar plazos.

La Consejería también financia, con 800.000 euros, las obras que está realizando el Ayuntamiento de El Paso para la construcción de ocho viviendas en el antiguo edificio de Correos.