Este premio al programa de La Radio Canaria fue recogido por su director, Clemente González, en el marco de la 8ª Feria Insular de la Papa de Gran Canaria, celebrada en Teror

Clemente González recibe el Premio a la Mejor Labor Divulgativa de la Papa de Gran Canaria 2026.

El programa de La Radio Canaria ‘Canarias de campo y mar’ ha recibido este viernes 16 de octubre el Premio a la Mejor Labor Divulgativa de la Papa de Gran Canaria 2026, otorgado por el Cabildo de Gran Canaria en el marco de la VIII Feria Insular de la Papa.

El acto institucional de entrega de distinciones, celebrado en el Auditorio de Teror y presentado por la periodista de Televisión Canaria Wendy Fuentes, reunió a autoridades autonómicas e insulares, profesionales técnicos y representantes del sector agrario para reconocer el esfuerzo de productores y divulgadores de la cadena alimentaria local.

El director y presentador del espacio público, Clemente González, fue el encargado de recoger el galardón en representación de un formato que suma ya 11 años de emisión ininterrumpida en las ondas de la radio pública autonómica.

Tras una trayectoria profesional de más de tres décadas dedicada a la información agraria y pesquera en Canarias, el periodista palmero ha destacado el valor colectivo de esta distinción. “Aunque sea yo quien recoja el premio, este reconocimiento pertenece en realidad a los agricultores y ganaderos por su esfuerzo constante en un sector complejo en el Archipiélago. Si nosotros podemos divulgar su labor es gracias a que ellos luchan día a día por mantener vivo nuestro campo”, expresó Clemente González.

El Cabildo entrega los premios y reconocimientos de la VIII Feria Insular de la Papa de Gran Canaria

Canarias de campo y mar

El fallo del jurado distingue la trayectoria de ‘Canarias de campo y mar’, un espacio que se emite de lunes a viernes de 06:00 a 06:30 horas yque nació en Televisión Canaria en septiembre de 2014 para dar el salto a La Radio Canaria en 2015.

Desde entonces, el programa ha recorrido cada rincón de las ocho islasy diversos puntos internacionales para trasladar a la audiencia el trabajo y la evolución del sector primario de las Islas. “A lo largo de estos años hemos estado presentes en cada feria y en cada evento para poner en valor lo nuestro; desde el plátano, los quesos, los vinos y el gofio, hasta el cochino negro, el cabrito o nuestras frutas como el aguacate, el mango, la papaya y el tomate”, explicóGonzález.

Asimismo, el periodista recordó cómo su vinculación con la información agraria le ha permitido acompañar al sector en momentos clave. “He tenido la fortuna de vivir y compartir con los canarios momentos decisivos para nuestra tierra, desde la integración de las Islas en la Unión Europea o el histórico paso de la OCM al POSEI desde Bruselas, hasta el seguimiento del plátano canario en península para defender la identidad y la economía circular de nuestro Archipiélago”, señaló González, quien recordó que el compromiso del espacio pasa por “poner en valor el producto local, defender la identidad canaria y fomentar una economía circular que beneficie a nuestra sociedad”.

Por último, el director del programa subrayó el papel fundamental que juega la sociedad canaria en el sostenimiento del sector primario. En este sentido, manifestó que “sin el compromiso del consumidor no hay futuro para nuestro campo. Durante de todo este tiempo, desde el programa hemos buscado promover con vocación entre los oyentes el arraigo hacia nuestra tierra, divulgando la importancia de elegir producto de cercanía, defender nuestra identidad y apostar por una economía circular que beneficie a todos. Este galardón también va dedicado a quienes eligen producto local y apoyan la continuidad de nuestro paisaje rural”.

Este sábado, en directo desde Teror

Precisamente, con motivo de la celebración de la Feria Insular de la Papa, la versión semanal de ‘Canarias de campo y mar’ titulada ‘De campo y mar’ continuará su próxima emisión de este sábado 17 de octubre, en directo desde la Villa de Teror.

El espacio de La Radio Canaria ofrecerá la cobertura del Ensayo de Variedades de Papa 2026, la XVI Cata Insular, el concurso a las papas de mayor peso, así como las catas comentadas de quesos de Asoquegran y sidras de Gran Canaria.