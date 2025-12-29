Política Territorial, Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario suscriben un convenio para ejecutar la obra que se encuentra ya en fase de licitación

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario han sentado esta mañana las bases de la ejecución de la ampliación de la depuradora de la capital majorera que supondrá una inversión de 14 millones de euros, a través de un proyecto que se encuentra ya en fase de licitación.

Informa RTVC.

Así lo han acordado esta mañana los titulares de las tres administraciones, Manuel Miranda, Lola García y David de Vera, quienes han suscrito un convenio de colaboración que permitirá desarrollar los trabajos para duplicar la capacidad de esta instalación.

El proyecto es “una actuación estratégica para modernizar las infraestructuras hidráulicas del municipio y garantizar una gestión eficiente, segura y sostenible del ciclo integral del agua en Fuerteventura”, ha indicado Miranda, quien ha explicado que la situación de la planta en la actualidad es insostenible debido al crecimiento de la demanda actual y futuro.

La actuación permitirá duplicar la capacidad de tratamiento hasta los 6.000 metros cúbicos diarios, y mitigará los efectos de episodios de lluvias intensas, al tiempo que asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración, vertido y reutilización de aguas residuales urbanas.

Máxima prioridad

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, hizo hincapié en la planificación que se realiza entre la Corporación insular, CAAF y Consejo Insular de Aguas, así como el resto de administraciones como el Gobierno de Canarias y, por supuesto, los ayuntamientos. “Las obras hidráulicas siguen siendo la máxima prioridad de este Cabildo. Desde la Corporación insular seguimos impulsando obras importantes para mejorar la situación de forma definitiva”. García destacó, además, otras actuaciones como la planta desaladora que necesita el sur de la Isla y seguir optimizando el ciclo de agua, con actuaciones para mejorar el saneamiento y depuración.

Por su parte, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, enfatizó en la “importancia de este día para el municipio, porque que se va a revertir la situación en cuanto a depuración y saneamiento del agua, que está siendo un factor limitante para el desarrollo urbanístico en la capital de la isla”.

20 meses de plazo de ejecución

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 20 meses una vez se adjudiquen, contemplan la ampliación integral de las líneas de tratamiento, incorporando nuevos sistemas de depuración de mayor eficiencia y fiabilidad. Entre las principales mejoras, destaca la implantación de procesos avanzados de tratamiento biológico, que permiten obtener un producto depurado de mayor calidad, facilitando el cumplimiento de los estándares exigidos para la reutilización del agua.

El sistema de tratamiento terciario permitirá aumentar la disponibilidad de agua regenerada para usos compatibles, como el riego de zonas verdes, reduciendo la presión sobre los recursos hídricos convencionales. Reducirá además los vertidos al medio marino y el volumen de residuos generados.

